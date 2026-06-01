Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsveç Halk Sağlığı Kurumu: Çocuklarınızla vakit geçirirken telefonu bırakın

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, ebeveynlerin çocuklarıyla vakit geçirirken telefonlarını kenara bırakmasını istedi; çünkü çocuklar yetişkinlerin ekran alışkanlıklarını doğrudan örnek alıyor.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, çocuklarla geçirilen zamanda telefon kullanımının sınırlandırılması yönünde yeni öneriler yayımladı. Yetkililer, ebeveynlerin ekran alışkanlıklarının çocukların davranışlarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

YETİŞKİNLERİN EKRAN ALIŞKANLIKLARI ÖRNEK ALINIYOR

Yeni tavsiyelere göre ebeveynlerden, çocuklarıyla vakit geçirirken telefonlarını bir kenara bırakmaları istendi.

Ayrıca yatak odası ve yemek masası gibi alanların 'ekransız bölge' ilan edilmesi önerildi. Kurum, ailelerin çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşmadan önce daha dikkatli düşünmesi gerektiğini de belirtti.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, yetişkinlerin sergilediği ekran alışkanlıklarının çocuklar tarafından örnek alındığını kaydetti.

ARAŞTIRMA DİKKAT ÇEKTİ

İsveç hükümetinin talebi üzerine yapılan incelemede, ebeveynlerin yoğun ekran kullanımının çocuklarla kurulan iletişimi olumsuz etkileyebildiği görüldü.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed, "İnsanların bunun çocukları ne kadar etkilediğinin farkında olduğunu sanmıyorum" dedi.

Kurumda görev yapan psikiyatrist ve araştırmacı Helena Frielingsdorf ise çocukların yalnızca söylenenleri değil, yetişkinlerin davranışlarını da örnek aldığını belirtti.

Ülkede çocuklara yönelik ekran süresi tavsiyeleri zaten uygulanırken, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yeni düzenlemelerin de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

