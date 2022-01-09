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Dünya Zaharova'dan Kazakistan çıkışı: Artık ikiyüzlülük yok
Dünya

Zaharova'dan Kazakistan çıkışı: Artık ikiyüzlülük yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Kazakistan'daki durumu değerlendirirken "artık ikiyüzlü davranamayacağını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 08:24:00 -
Zaharova'dan Kazakistan çıkışı: Artık ikiyüzlülük yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kazakistan'daki durumu değerlendirirken artık yalan söyleyemeyeceğini ve ikiyüzlü davranamayacağını söyledi.

YouTube’daki SolovyevLive kanalında konuşan Zaharova, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi’ne düzenlenen saldırıları hatırlatarak, Kazakistan’daki olayları barışçıl potestolar olarak değerlendiren ABD’nin artık iki yüzlü davranamayacağını kaydetti.

Zaharova, “ABD ve Batı, Kazakistan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerinde artık barışçıl protestolardan bahsediyormuş gibi davranamayacaklar" dedi.

 

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