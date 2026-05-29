Zaharova'dan Batı’ya "Güney Kafkasya" uyarısı: Rusya bölgeden çekilmeyecek

Erivan'ın Rusya ile ilişkiler konusundaki söylemleriyle eylemlerinin çeliştiğini savunan Zaharova, Ermenistan'ın NATO ile yakınlaşmasının bölge güvenliği açısından "endişe verici" olduğunu belirtti. AB'nin artık bir ekonomik birlikten ziyade "saldırgan bir askeri birliğe" dönüştüğünü iddia eden Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'ın NATO yakınlaşması endişe verici"

"Ermeni yönetiminin bu konudaki yaklaşımı, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı zayıflatıyor. Ermenistan yönetiminin, AB'ye yakınlaşma süreci devam ederken, Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) bulunma yönündeki yaklaşımı Rus tarafı için kabul edilemez."

"Güney kafkasya'dan çekilmeyeceğiz"

Batı'nın, Rusya'yı Güney Kafkasya'dan çıkarma isteğine net bir yanıt veren Zaharova, "Rusya, tarihsel ve coğrafi nedenlerden dolayı Güney Kafkasya'yı terk etmeyecek; bunu yapmayı düşünmüyor bile" dedi. Bölgedeki barış ve kalkınmadan yana olduklarını vurgulayan sözcü, ABD ve AB'nin bölgedeki uzun vadeli niyetlerinin ise belirsiz olduğunu kaydetti.

Ukrayna, İran ve küresel güvenlik mesajları

Zaharova, gündemdeki diğer kritik konularda da şu değerlendirmelerde bulundu:

Ukrayna krizi: Çözümün siyasi ve diplomatik yollarla bulunmasından yana olduklarını belirten Zaharova, Kiev yönetimini "terör yöntemleri kullanmakla" ve Batılı ülkeleri ise Ukrayna'ya silah desteği vererek krizi körüklemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu imha etmesi gerektiği yönündeki çağrısını reddeden Zaharova, bu konudaki tek karar vericinin İran olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu imha etmesi gerektiği yönündeki çağrısını reddeden Zaharova, bu konudaki tek karar vericinin İran olduğunu belirtti. ABD'nin askeri varlığı: ABD'nin Polonya'ya ek asker gönderme kararını eleştiren Zaharova, Avrupa'daki Amerikan askeri gücünün çekilmesinin "rasyonel bir adım" olacağını ifade etti. Ayrıca, Japonya'ya yerleştirilmesi planlanan füze sistemlerinin Rusya için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Zaharova, yaptığı açıklamalarla Rusya'nın hem Kafkasya'daki nüfuzunu koruma kararlılığını hem de küresel ölçekte Batı politikalarına karşı duruşunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.