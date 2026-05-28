Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı

ABD ve İranlı müzakereciler, ateşkesi uzatmak ve nükleer program görüşmelerini başlatmak için 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Axios'a konuşan yetkililer, nihai kararın Başkan Trump'ın onayına bağlı olduğunu bildirdi.

ABD merkezli Axios gazetesinde yer alan habere göre, Washington ve Tahran yönetimleri arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşik aşıldı. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre taraflar, ateşkesi uzatmayı ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmayı öngören 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşma sağladı. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı bekleniyor.

Söz konusu mutabakat zaptının imzalanması, savaşın başından bu yana atılan en önemli diplomatik adım olarak değerlendiriliyor. Buna karşın, Trump'ın nükleer konusundaki taleplerini karşılayacak nihai bir anlaşma için daha yoğun müzakerelere ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

Salı günü itibarıyla anlaşma şartlarının büyük ölçüde belirlendiği, ancak her iki tarafın da üst düzey yönetimlerinden onay alması gerektiği ifade edildi. ABD'li yetkililer, İran tarafının gerekli onayları aldığını ve imzaya hazır olduğunu ilettiğini öne sürse de Tahran yönetiminden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

"DÜŞÜNMEK İÇİN BİRKAÇ GÜNE İHTİYACI VAR"

ABD'li müzakerecilerin nihai anlaşmanın detayları hakkında Trump'a bilgi verdiği ve Başkan'ın karar vermek için süre istediği kaydedildi. Bir ABD'li yetkili, Trump'ın tutumunu şu sözlerle aktardı:

"Başkan, arabuluculara bu konuyu düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu iletti."

Haberde, savaşın önceki aşamalarında da Trump ve danışmanlarının birkaç kez anlaşmaya yakın olduklarını düşündükleri ancak bunların hiçbirinin hayata geçmediği hatırlatıldı.

Axios'un haberinde yer alan detaylara göre, 60 günlük mutabakat zaptı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının kısıtlamasız olmasını öngörüyor. Bu durumun geçiş ücreti alınmaması ve tacizlerin sona ermesi anlamına geldiği, İran'ın 30 gün içinde boğazdaki tüm mayınları temizlemek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Eş zamanlı olarak ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının da kaldırılacağı, ancak bu adımın ticari deniz taşımacılığının normale dönmesiyle orantılı olarak atılacağı belirtiliyor.

Mutabakat zaptı, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü de içeriyor. 60 günlük süre zarfında müzakere edilecek ilk konuların, İran'ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl tasfiye edileceği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ele alınacağı olacağı vurgulanıyor.

Buna karşılık ABD, müzakerelerin bir parçası olarak yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını görüşmeyi taahhüt edecek. Ayrıca, İran'ın ticari mallar ve insani yardım almaya başlamasına yardımcı olacak bir mekanizmanın da mutabakat kapsamında ele alınacağı bildiriliyor.