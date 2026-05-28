  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da peş peşe patlamalar! Elinde nakit para olanlara büyük fırsat! Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı! İsrail Gazze’yi bombalıyor! Onlarca çocuk can verdi! Afganistan lideri Ahundzade: 'Dünya için şeriatı terk etmeyeceğiz!' İsrail ordusunda intihar alarmı! Kendini geberten asker sayısı artıyor 28 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş! Çatışmaya hazırlanıyorlar TOMA'ya zarar veren okul müdür yardımcısı cezasını buldu İstanbul'un ardından şimdi de İzmir! Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi
Gündem Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı
Gündem

Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika koduyla duyuruldu: ABD ile İran anlaştı

Ünlü medya kuruluşu Axios, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını ve Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini duyurdu.

ABD ve İranlı müzakereciler, ateşkesi uzatmak ve nükleer program görüşmelerini başlatmak için 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaştı. Axios'a konuşan yetkililer, nihai kararın Başkan Trump'ın onayına bağlı olduğunu bildirdi.

ABD merkezli Axios gazetesinde yer alan habere göre, Washington ve Tahran yönetimleri arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşik aşıldı. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre taraflar, ateşkesi uzatmayı ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmayı öngören 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşma sağladı. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı bekleniyor.

 Söz konusu mutabakat zaptının imzalanması, savaşın başından bu yana atılan en önemli diplomatik adım olarak değerlendiriliyor. Buna karşın, Trump'ın nükleer konusundaki taleplerini karşılayacak nihai bir anlaşma için daha yoğun müzakerelere ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

Salı günü itibarıyla anlaşma şartlarının büyük ölçüde belirlendiği, ancak her iki tarafın da üst düzey yönetimlerinden onay alması gerektiği ifade edildi. ABD'li yetkililer, İran tarafının gerekli onayları aldığını ve imzaya hazır olduğunu ilettiğini öne sürse de Tahran yönetiminden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

"DÜŞÜNMEK İÇİN BİRKAÇ GÜNE İHTİYACI VAR"

ABD'li müzakerecilerin nihai anlaşmanın detayları hakkında Trump'a bilgi verdiği ve Başkan'ın karar vermek için süre istediği kaydedildi. Bir ABD'li yetkili, Trump'ın tutumunu şu sözlerle aktardı:

"Başkan, arabuluculara bu konuyu düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu iletti."

Haberde, savaşın önceki aşamalarında da Trump ve danışmanlarının birkaç kez anlaşmaya yakın olduklarını düşündükleri ancak bunların hiçbirinin hayata geçmediği hatırlatıldı.

 Axios'un haberinde yer alan detaylara göre, 60 günlük mutabakat zaptı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının kısıtlamasız olmasını öngörüyor. Bu durumun geçiş ücreti alınmaması ve tacizlerin sona ermesi anlamına geldiği, İran'ın 30 gün içinde boğazdaki tüm mayınları temizlemek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Eş zamanlı olarak ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının da kaldırılacağı, ancak bu adımın ticari deniz taşımacılığının normale dönmesiyle orantılı olarak atılacağı belirtiliyor.

Mutabakat zaptı, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünü de içeriyor. 60 günlük süre zarfında müzakere edilecek ilk konuların, İran'ın elindeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun nasıl tasfiye edileceği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin nasıl ele alınacağı olacağı vurgulanıyor.

 Buna karşılık ABD, müzakerelerin bir parçası olarak yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılmasını görüşmeyi taahhüt edecek. Ayrıca, İran'ın ticari mallar ve insani yardım almaya başlamasına yardımcı olacak bir mekanizmanın da mutabakat kapsamında ele alınacağı bildiriliyor.

Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi
Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi

Dünya

Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi

ABD'de tüketici güveni geriledi
ABD'de tüketici güveni geriledi

Ekonomi

ABD'de tüketici güveni geriledi

ABD'liler İran Savaşı'nın bitmesini istiyor Trump tokadı halktan yiyecek
ABD'liler İran Savaşı'nın bitmesini istiyor Trump tokadı halktan yiyecek

Dünya

ABD'liler İran Savaşı'nın bitmesini istiyor Trump tokadı halktan yiyecek

Trump'tan İran mesajı
Trump'tan İran mesajı

Dünya

Trump'tan İran mesajı

ABD Başkanı Trump: Gelinen noktadan memnun değiliz
ABD Başkanı Trump: Gelinen noktadan memnun değiliz

Dünya

ABD Başkanı Trump: Gelinen noktadan memnun değiliz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abd iran anlaştı

abd iran anlaştı. israil razı mı, yoksa kışkırtmaya devam mı. Hamaney şehid edildi. intikamı ne olacak. Gazze ne olacak.b lübnan ne olacak. hizbullah ne olacak. Hepsini birden konuşmak gerekir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23