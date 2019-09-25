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Zaharova Trump'ın azil soruşturması ile dalga geçti: Şenliğin devam etmesini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesinin özet dökümünün ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmasını değerlendirdi. Zaharova, "Bu, ABD'li Demokratların ülkesini tüm dünya önünde gülünç duruma düşürmek için yaptığı bir çalışma mı?" diye sordu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 23:05
Zaharova Trump'ın azil soruşturması ile dalga geçti: Şenliğin devam etmesini bekliyoruz

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemiş.

Facebook hesabından Demokrat Partililerin azil soruşturması açma kararı vermesine neden olan döküm hakkında paylaşımda bulunan Zaharova, "ABD'li Demokratlar bunu ülkelerini tüm dünya önünde gülünç duruma düşürmek için mi yapıyor? Bayan Pelosi, bunu bizzat Kongre, Beyaz Saray ve diğer devlet organlarıyla yaptı" ifadelerini kullandı.

Şenliğin devam etmesini ve NATO'lu partnerlerle yapılan görüşmelerin içeriğinin yayınlanmasını beklediklerini kaydeden Zaharova, "CIA, FBI ve Pentagon'un gizli toplantılarında yapılan konuşmaları yayınlamak çok değerli. WikiLeaks'in yeniden yayınlanmasıyla başlayabilirsiniz. Kongre ve Beyaz Saray'ın web sitesinde son 10 yıla ait materyalleri yayınlayabilirsiniz" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 23:05
  1. ABD
  2. Trump
  3. Joe Biden
  4. Adalet Bakanı William Barr
  5. NATO
  6. Nancy Pelosi
  7. Mariya Zaharova
  8. ABD Başkanı Donald Trump
  9. azil soruşturması

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga38 dk önce
    Düzeltme -Adil ve şeffaf bir soruşturma yapılmaz ise bu Amerikalıların işine yaramaz.
  • Tata TongaTata Tonga50 dk önce
    Zaharova saçmalamış. Devletler güç ile kurulur ama hukuk ve adalet ile ayakta durur. Adil ve şeffaf bir soruşturma ise bu Amerikalıların işine yaramaz. Aslında diğer milletlerin de işine yaramaz. Zira Amerika gizli güçlerin, ortalıkların, lobilerin yönetiminde demektir. Bu da şu an güçlü olan Amerika'nın diğer milletlerin başına çorap öreceği anlamına gelir. Ama bu uzun sürmez, hukuka ve adalete dayanmayan bir devlet tıpkı sscb gibi kısa sürede yıkılır. Bu uzun vadede iyi bir şeydir. Kısa vadede ise ortada dolaşan bir el bombası...

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