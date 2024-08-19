aharova, son dönemlerde bazı Batılı gazetecilerin Ukrayna'dan Rusya'nın Kursk bölgesine girerek haber yayımlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus yetkililerin, halihazırdaki prosedürleri atlayarak Rusya Federasyonu'nun egemen topraklarına giren yabancı muhabirlerin eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirme yaptığını belirten Zaharova, devlet sınırını yasa dışı geçmeleri nedeniyle bu tür medya temsilcilerine yönelik ceza davaları açıldığını hatırlattı.

Zaharova, "Bu tür olayların tümü dikkatlice kayıt altına alınmaktadır ve ihlal gerçekleştirenlere karşı gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu gazetecilerin ayrıca "Ukraynalı Nazi propagandası" yaparak gazetecilik mesleğine ihanet ettiği yorumunu yapan Zaharova, "işgal altındaki Rus topraklarına 'çıkarma' yapan medyanın" görevinin Kiev'i korumak, Kiev'in bölgedeki sivil halka karşı işlediği suçları gizlemek ve kamuoyunu manipüle etmek olduğunu savundu.

Bu gazetecilerin Batı'nın Kiev'e desteğini sürdürmesi için gerekli arka planı oluşturduğunu söyleyen Zaharova, şöyle devam etti:

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"Bu tür gazetecilerin Nazi sembollerini sergilerken yakalandıklarında ki bu kendi ülkelerinde bile cezai bir suçtur, suç unsuru taşıyan materyalleri silmek için acele etmeleri oldukça manidardır. Örneğin, İtalyan devlet medyası RAI'nin Ilario Piagnerelli isimli muhabiri, sosyal ağlarında SS birliğinin sembolü ile 'Leibstandarte Adolf Hitler' yazan şapkalı bir neonazi militanıyla yapılan röportajı kaldırdı. Aynı zamanda gazeteci, yaptıklarından dolayı özür dilemeyi bile düşünmedi, sanki hiçbir şey olmamış gibi yayınları sildi."

Sözcü Zaharova, Batı medyasının bu tür faaliyetlerini "Rusya'ya karşı büyük ölçekli hibrit saldırının uygulanmasına doğrudan katılımın kanıtı" olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.