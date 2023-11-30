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Gündem Zaharova: HAMAS'a minnettarız
Gündem

Zaharova: HAMAS'a minnettarız

Yeniakit Publisher
2023-11-30 16:16:00 -
Zaharova: HAMAS'a minnettarız

Zaharova, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşını serbest bırakmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de esir tutulan Rus vatandaşlarının serbest kalması için yaptıkları çağrılara olumlu cevap verdiği için Hamas liderlerine minnettar olduklarını söyledi.

Zaharova, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşını serbest bırakmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rus vatandaşlarının, İsrail ile Hamas arasında değişim konusunda mutabakata varılan şartların yerine getirilmesine bağlı olmaksızın evlerine dönme fırsatı verildiğine işaret eden Zaharova, Rus diplomasisinin vatandaşlarını kurtarmak için mümkün olan her şeyi yaptığına dikkati çekti.

Zaharova, "Acil çağrılarımıza olumlu yanıt verdikleri için Hamas hareketinin liderlerine minnettarız. Gazze Şeridi'nde kalan Rusların bir an önce serbest bırakılması için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamas, 26 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rus vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığını duyurmuştu. 

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