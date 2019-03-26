0553 313 94 23

Zaharova açıkladı: Rus askeri Venezuela'da bulunmasının nedeni...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Rus askeri uzmanlar, Mayıs 2001'de Rusya ve Venezuela hükümetleri arasında imzalanan askeri-teknik iş birliği anlaşması doğrultusunda Venezuela'da bulunuyorlar" dedi.

26 Mart 2019 Salı 20:56
Zaharova açıkladı: Rus askeri Venezuela'da bulunmasının nedeni...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda burada bulunduklarını bildirdi.

Zaharova, askeri personel ve kargo taşıyan 2 Rus uçağının Venezuela'ya varmasının ardından, Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Genel Sekreterliği tarafından yapılan eleştiriyi yanıtladı.

ADÖ Genel Sekreterliğinden yapılan eleştirilerin "sürpriz" olmadığını belirten Zaharova, "Rusya'yı Venezuela'ya askeri müdahaleyle suçlayan ADÖ'nün yaptığı açıklamayı tamamen siyasi olarak görüyoruz." dedi.

Rusya'nın, Venezuela anayasasına bağlı kalarak bu ülkeyle iş birliğini geliştirdiğini savunan Zaharova, "Rus askeri uzmanlar, Mayıs 2001'de Rusya ve Venezuela hükümetleri arasında imzalanan askeri-teknik iş birliği anlaşması doğrultusunda Venezuela'da bulunuyorlar." diye konuştu.

Bir süre önce Venezuela medyasında yer alan haberlerde, yaklaşık 100 asker ve 35 tonluk tıbbı gereç taşıyan 2 Rus kargo uçağının Venezuela'ya vardığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel göndermemesi" çağrısı yapmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:56
  1. Mariya Zaharova
  2. Venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın eski basketbolcusu Dawkins vefat etti
    1. Galatasaray'ın eski basketbolcusu..
    2. Meteoroloji uyardı! Kar geliyor
    3. Uçağın kontrolü için pilotların sadece..
    4. Nasrallah'tan ABD'nin "Golan Tepeleri"..
    5. Vefat eden gazi polis, toprağa verildi
    6. Kazakistan'da petrol kuyusundaki..
    7. MHP’li Erkan Akçay: Cumhur İttifakı..
    8. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    9. "Türkiye için yanlış işler yapıyorlar"
    10. Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü,..
    11. MHP'den Golan Tepeleri tepkisi
    12. GÜNCELLEME - Narenciye paketleme..
    13. Meslektaşının vurduğu polis memuru..
    14. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    15. Mansur Yavaş’a CHP’den şok tepki
    16. "Biz boş laflar etmiyoruz, icraat..
    17. BM'den "Idai kasırgası dünya için..
    18. 'Muhsin Başkan’ı 16 yaşında SSK..
    19. İstanbulkart'la seyahat! Binali..
    20. New York’ta kızamık alarmı
    21. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    22. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması..
    23. Düğünde "maganda" kurşunu isabet eden..
    24. "BBP aday göstermediği her yerde..
    25. Dolar çok sert düştü! İşte son rakamlar
    26. “Sürüngenler çetesi” üyesi 5 kişi..
    27. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden..
    28. Tunç Soyer'den ilginç savunma! 'Mason..
    29. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    30. "Kandil’le aynı yere oy atacağınızın..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı