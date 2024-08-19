Zaha'dan Galatasaraylı yöneticilere olay sözler

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Wilfried Zaha, sosyal medya kanalındaki yayınında açıklamalarda bulundu.

Zaha, Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmaması konusunun insanların neden bu kadar ilgisini çektiğini anlamadığını dile getirerek, "Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Bunun bir önemi yok. Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Önemli olan tek şey bu. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor." dedi.

Galatasaray taraftarları arasında kendisine sevgi gösterenlerin olduğu gibi, olumsuz yaklaşanların da bulunduğunu belirten Zaha, Avusturya'da oynadıkları hazırlık maçında yaşadığı bir olayı anlattı:

"Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de bana sevgi göstermeyen bir sürü insan var. Herkes Fenerbahçe taraftarı diyor ama şunu bir dinleyin! Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı; Sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı ve döndüm, hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı."

Zaha, yüzüne isabet etmeyen meşale olayına dikkat çekerek, "Kardeşim, hedef alınmadığını söylüyorsun ama yüzümü ıskaladı. Neyse, önemli değil. Bunlar hakkında konuşmak istemediğim olumsuz şeyler. Ben burada sadece futbol oynamaya çalışıyorum." dedi.

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"Yöneticilere sorun"

Oynamadığı maçlarla ilgili gelen sorulara da yanıt veren Zaha, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok." ifadelerini kullandı.