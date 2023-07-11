  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan paylaşım
Spor

Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-07-11 12:21:00 -
Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan paylaşım

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfried Zaha'nın paylaşımı dikkat çekti.

Gelecek sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve kadrosunu güçlendirmek için yıldız transferleri gündemine alan Fenerbahçe, Wilfried Zaha ile yakından ilgileniyor.

Fildişi Sahilli futbolcu ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, transferi en kısa sürede bitirmek istiyor.

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, geleceği hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Crystal Palace forması ile sahada koşturan çocuklarının fotoğrafını paylaşan Zaha'nın gönderisi kısa süre içerisinde beğeni topladı.

Zaha'nın paylaştığı fotoğrafta çocukların arkasında yer alan "Gelecek sezon görüşürüz" yazısı ise oyuncunun gelecek sezon İngiliz ekibinde kalmaya karar verdiği yönünde yorumların yapılmasına sebep oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hücum oyuncusu, Crystal Palace'ın forması ile toplamda 458 karşılaşmaya çıktı. Zaha, 90 gol ve 76 asistlik performans sergiledi.

Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye çok yakın!
Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye çok yakın!

Spor

Wilfried Zaha Fenerbahçe'ye çok yakın!

Fenerbahçe, Zenit'e yenildi
Fenerbahçe, Zenit'e yenildi

Spor

Fenerbahçe, Zenit'e yenildi

İşte Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i
İşte Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i

Spor

İşte Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i

Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Spor

Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku'dan sonra bir stoper daha
Fenerbahçe'ye Alexander Djiku'dan sonra bir stoper daha

Spor

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku'dan sonra bir stoper daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23