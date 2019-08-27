Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "Zaferler Ayı Ağustos" isimli programa katıldı.

Ankara’da bir kafeteryada düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi ve eski Nizamı Alem Ocakları Genel Başkanı Emir Kuşdemir, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı. Ahmet Hamdi Akseki Camii imamlarından Fatih Derdiyok’un okuduğu Kur’an-ı Kerim’in ardından başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, sözlerine 21 Ağustos 1992 yılında vefat eden Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu anarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Ağustos ayının üzerinde durduğunu ifade eden Topçu, "Cumhurbaşkanımızın da önemle üzerinde durduğu gibi Ağustos ayı Türk tarihi için çok önemlidir. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu yenen Sultan Alparslan, Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. 9 asır sonra Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustos’u 27’sine bağlayan gece Yunan ordusuna karşı başlattığı Büyük Taarruz’la Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde düşman birliklerini imha etmiş, Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu zaferleri bize kazandıran atamız Sultan Alparslan’ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" diye konuştu.

Alınan zaferlerin Türk-İslam alemi için değil insanlık tarihi içinde önemli neticeleri olduğunu dile getiren Topçu, "Bu zaferler sadece Türk-İslam âlemi için değil, mazlum insanlık tarihi içinde önemli neticeleri olan iki büyük zaferdir. Her iki zaferimizde de Türk ordusu gerek asker, gerekse harp malzemeleri bakımından kendisinden kat kat üstün düşman kuvvetleri ile savaşmış, Allah’ın izniyle mutlak zafere ulaşmıştır. Büyük taarruzun olacağı gün Mustafa Kemal Paşa, ordumuz hücuma geçmeden önce ’Yarabbi Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün ve Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme’ diyerek gayesini ortaya koymuş, Sultan Alparslan’ın ise savaş başlamadan önce yaptığı konuşmasında ’Bugün ben de sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini yüce Allah’a adayarak şehit olanlar cennete, sağ kalanlar gaziliğe kavuşacaktır’ diyerek gayesini ifade etmiştir" şeklinde konuştu.

Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizans ve Yunan ordusu komutanlarının esir düştüğünü ve Atatürk’ün önüne çıkarıldığını aktaran Topçu, "Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizans ordusu Başkomutanı Diyojen, esir olarak Sultan Alparslan’ın huzuruna, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde de Yunan ordusu Başkomutanı General Trikopis esir olarak Atatürk’ün huzuruna getirilmiş ve her iki dahi komutan da esir olmuş ancak Atatürk düşmanını hoş tutarak eziyet ettirmemiş, öldürtmemiştir. Bu davranışları ile de İslam’ın bayraktarı olan Türklerin savaşta dahi inançlarının gereğini nasıl ortaya koyduklarını ve ne büyük bir medeniyetin evlatları olduklarını insanlık tarihine asla silinmeyecek şekilde kaydettirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "İnşallah bu Ağustos’ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" sözlerini hatırlatan Topçu, "Millet olarak bizde diyoruz ki, yedi değil, yetmiş yedi düvel bir araya gelse, FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ’ları ve dolarlarını da yanlarına alsalar, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar’da dedelerimizin Atatürk’ün yanında yaptığının aynısını yapar, 15 Temmuz’da olduğu gibi ‘ölümüne-ölümüne’ diyen Cumhurbaşkanımızın yanında yine saf tutarız" dedi.

İstiklal ve istikbal mücadelesinde milletin kararlı olduğunu belirten Topçu, "İçeriden ve dışarıdan kimler hangi tür fitnenin peşinde olursa olsun istiklal ve istikbal mücadelesinde milletimiz kararlıdır. Çünkü mesele parti meselesi değildir. Mesele siyaset meselesi değildir. Mesele tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir. Bu aziz millet için gerisi teferruattır" dedi.