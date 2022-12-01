Zafer Şahin'den asgari ücret tahmini: Piyasalar o rakamı fiyatladı

Beştepe'deki kritik zirve ve Bakan Bilgin açıklamaları milyonların asgari ücret için heyecanlı bekleyişini artırırken, tahminler de peş peşe gelemeye devam ediyor.

Son olarak gazeteci Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında "Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı tahminleri neler?" sorularına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gazeteci Zafer Şahin, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Eski Devlet Bakanı Masum Türker ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Onur İste'nin konuk olarak katıldığı programda, net güncel asgari ücret olan 5.500 TL referans alınarak hesaplanan muhtemel asgari ücret zamları tartışıldı.

Yüzde 30-60 arası zam masada

6 farklı senaryonun konuşulduğu yayında asgari ücret zammının yüzde 30 ve yüzde 60 arasında olabileceği hesaplanırken, yani maaşın 8 bin 800 TL olabileceği iddia edildi.

Peki asgari ücret yapılacak olası zam oranlarına göre ne kadar olacak?

Buna göre eğer asgari ücrete;

yüzde 30 zam gelirse olası maaş; 7.150 TL,

yüzde 35 gelirse; 7.425 TL,

yüzde 40 gelirse; 7.700 TL,

yüzde 45 gelirse; 7.975 TL,

yüzde 50 gelirse; 8.250 TL,

yüzde 60 gelirse; 8.800 TL olacak.

Vatandaştaki beklentilere ilişkin konuşan Gazeteci Zafer Şahin ise, "8 bin ile 8.500 TL arasındaki rakamı piyasa satın almış gibi duruyor." dedi.

2022 Ocak ayında gerçekleşen yüzde 50 zamla net 4 bin 253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında yapılan 30'luk zamla birlikte net 5 bin 500 liraya yükselmişti.

Tüm gözler bugünkü toplantıda

Milyonların heyecanla beklediği pazarlık görüşmeleri ise bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.