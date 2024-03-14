Zafer Şahin CNN canlı yayınında CHP'lileri yerin dibine soktu! Kim DEM ile ittifak yapıyor?

AK Parti'nin Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran katıldığı bir canlı yayından önce sunucuya, ilçedeki DEM Partililerle görüştüğünü, DEM'in teröre yakınlığından şikayet eden seçmenin bu seçimde kendisine oy vereceklerini söyledi.

CHP'li troller Buran'ın açıklamasını, "AK Parti DEM Parti ile ittifakını itiraf etti" diyerek servis etti.

Zafer Şahin, CHP'lilerin iki yüzlülüklerine tepki gösterdi.

CNN canlı yayınında konuşan Şahin, şunları söyledi:

Bala'da HDP'nin geçen seçimde aldığı oy sayısı 390. HDP geçen seçimde Ankara'da Mansur Yavaş seçimi kazansın diye aday çıkartmadı. Daha geçen hafta DEM Parti'nin Ankara adayı; Yenimahalle, Bala ve Polatlı'da CHP ile kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptıklarını bizzat açıkladı.

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Şimdi sen AK Parti adayının söylediği bir söz üzerinden DEM'i aklamaya çalışıyorsun. Bunu kimse yemez kardeşim.