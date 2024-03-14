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Medya Zafer Şahin CNN canlı yayınında CHP'lileri yerin dibine soktu! Kim DEM ile ittifak yapıyor?
Medya

Zafer Şahin CNN canlı yayınında CHP'lileri yerin dibine soktu! Kim DEM ile ittifak yapıyor?

Yeniakit Publisher
2024-03-14 23:59:00 - 2024-03-15 00:04:04

CNN Türk canlı yayınında konuşan Zafer Şahin, CHP'nin DEM Parti konusundaki iki yüzlülüğünü masaya yatırdı.

AK Parti'nin Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran katıldığı bir canlı yayından önce sunucuya, ilçedeki DEM Partililerle görüştüğünü, DEM'in teröre yakınlığından şikayet eden seçmenin bu seçimde kendisine oy vereceklerini söyledi.

CHP'li troller Buran'ın açıklamasını, "AK Parti DEM Parti ile ittifakını itiraf etti" diyerek servis etti.

Zafer Şahin, CHP'lilerin iki yüzlülüklerine tepki gösterdi.

CNN canlı yayınında konuşan Şahin, şunları söyledi:

Bala'da HDP'nin geçen seçimde aldığı oy sayısı 390. HDP geçen seçimde Ankara'da Mansur Yavaş seçimi kazansın diye aday çıkartmadı. Daha geçen hafta DEM Parti'nin Ankara adayı; Yenimahalle, Bala ve Polatlı'da CHP ile kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptıklarını bizzat açıkladı.
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Şimdi sen AK Parti adayının söylediği bir söz üzerinden DEM'i aklamaya çalışıyorsun. Bunu kimse yemez kardeşim.

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