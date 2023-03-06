Zafer Şahin böyle tepki gösterdi: Güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemi bu
6'lı masanın aday krizi aşıldı. Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Herkese bir koltuk dağıtan masanın 7 cumhurbaşaknı yardımcısı açıklaması tepki çekti. CNN Türk canlı yayınında Gazeteci Zafer Şahin bu duruma tepki gösterdi.
Günlerdir kavgalarıyla Türkiye gündemini meşgul eden 6'lı masada aday krizi çözüldü. Masa cumhurbaşkanı adayı olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve her genel başkana cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilecek olması da tepki çekti.
"Güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemi bu"
CNN Türk canlı yayınında konuşan Gazeteci Zafer Şahin, "Sen elinden geleni yaptın ama olmadı. Senin yüzün gülmezse bize gülmek haram liderim diye paylaşımlar yapılıyor. Olabilir ya Akşener istediklierini yapamamış olabilir. 3-4 gündür yaşanan sürecin gerginliği de olabilir. 2 belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak yaptınız. 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Siz güçlendirilmiş parlamenter sistem dediniz. Güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemi getirdiniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kaç yıldır bu işi tek başına yürütüyor." diyerek tepki gösterdi.
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