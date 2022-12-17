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Siyaset Zafer Partisi'nden topluca istifa ettiler!
Siyaset

Zafer Partisi'nden topluca istifa ettiler!

Zafer Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Atakan Kandemir ile 35 ilçe yönetim kurulu üyesi partiden topluca istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 00:15:00 -
Zafer Partisi'nden topluca istifa ettiler!

Zafer Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Atakan Kandemir, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisi Çekmeköy kurucu başkanlığı görevini bugüne kadar layıkıyla yürüttüğünü ifade ederek, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gelinen son noktada istifa kararı almaya mecbur bırakıldıklarını söyleyen Kandemir, parti içi hiyerarşiye uyulmadığını, liyakat esasına önem verilmediğini savundu.

Kandemir, "Ben ve dava arkadaşlarım, bundan sonra da aynı çizgi ve inançla Türk milliyetçilerinin bayrağının dalgalanması için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün itibarıyla Zafer Partisi'nden istifa ediyoruz" diye konuştu.

Atakan Kandemir ile 35 ilçe yönetim kurulu üyesi ve yaklaşık 300 parti üyesinin istifa ettiği öğrenildi.

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