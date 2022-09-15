Zafer Partisi'nden skandal Demirtaş açıklaması: Türkiye bu kararı uygulamak zorunda!

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması yönünde karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne arka çıkarak skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'nin AİHM kararını uygulaması gerektiğini söyleyen İsmail Türk şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları sözleşmesi yanlış hatırlamıyorsam 1985'te imzalamıştık. Ben ezberledim harfi harfine. Avrupa ilgili bütün anlaşmaların nüanslarını okuyup ezberlemiştim. AİHM kararını eleştirebiliriz, doğru bulmayabiliriz. Bizim içimizi karıştırmak için provakatif kararlar alabilir. Bunların hepsi söylenebilir ama doğru olan şudur; Bu kararı Türkiye uygulamak zorundadır. Çünkü biz orayla anlaşma yapmışız. Anlaşmayı yapmazsak Türkiye tazminat öder. Tazminat ödersek Ahmet'in, Mehmet'in cebinden çıkıyor. Bu gerilimden iç siyasete malzeme çıkıyor. Seçmenden oy devşirmesi umut ediliyor. Bu karar uygulanmalıdır. "