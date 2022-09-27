Zafer Partisi’nden istifa eden Soner Çam’a FETÖ’cü diye saldıran Zafer Partili Ali Dinçer Çolak da FETÖ’cü çıktı!

Zafer Partisi kurucularından Soner Çam, Ümit Özdağ’ın azmettirdiği Ali Dinçer Çolak ve adamları tarafından darp edildiğini söyleyerek istifa etti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak ise Çam’ın FETÖ ile ilgili paylaşımlarından dolayı disipline sevk edilince olay çıkardığını öne sürdü.

ALİ ÇOLAK DA FETÖCÜ ÇIKTI

MHP Genel Merkezi’nin kararıyla20 Şubat 2016’daFatih İlçe Başkanlığı görevinden alınan Çolak’ın adı MHP’ye sızmaya çalışan FETÖ’cü grup içinde geçiyor.

MHP’nin Fatih teşkilatından uzaklaştırdığı Çolak hakkındaki “FETÖ” söylentileri, kısa süre içerisinde somutlaştı. Akit saldırganı Çolak’ın adı, FETÖ soruşturmasına karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “FETÖ/ PDY örgütünün mevcut siyasi yapıya sızma girişiminde bulunduğu” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 36 kişi arasında yer alan Ali Dinçer Çolak hakkında 3 kez adli işlem yapıldı.

İSTANBUL, ISPARTA, ANKARA’DA FETÖ GÖZALTISI

Eski MHP Fatih İlçe Başkanı Çolak, ilk olarak 7 Eylül 2016’da gözaltına alındı. Çolak, 14 gün boyunca gözaltında tutuldu. Çolak’a, söz konusu davada yargılanan ve FETÖ’cü oldukları yönünde ciddi kanıtlar bulunan diğer 35 ismi tanıyıp tanımadığı soruldu. Çolak, savcılık ifadesinin ardından 21 Eylül’de serbest bırakıldı.

FETÖ zanlısı Çolak hakkında 12 Nisan 2017’de bir kez daha gözaltı işlemi uygulandı. Isparta’da gözaltına alınan Çolak, sorgusunun ardından salıverildi. Savcı Namık Kemal Saltık tarafından yürütülen soruşturmada edinilen yeni bilgi ve belgeler ışığında ülkücü görünümlü FETÖ zanlısı Çolak ile ilgili 22 Ağustos 2017’de üçüncü kez yakalama kararı alındı. Ankara’da gözaltına alınan Çolak, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde 6 saat ifade verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ DA FİRARİ FETÖCÜLERİN HOCASIYDI

15 Temmuz hain darbe girişiminde silahla ele geçiremedikleri Türkiye’yi sosyal medya operasyonlarıyla karıştırmak isteyen FETÖ’cüler hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Bugüne kadar pek çok siyasetçi ve gazeteciyi Türkiye’ye karşı operasyonlarında kullanan FETÖ’cüler en son firari mafya ve uyuşturucu kaçakçısı Sedat Peker’den medet ummuşlardı.

Bugünlerde ise FETÖ’cülerin Türkiye’deki operasyonlarında kullandıkları iddia edilen iki isim dikkat çekiyor. Birincisi, Türk polisini ve Emniyet güçlerini hedef alan Alparslan Kuytul ve çetesi; ikincisi ise sokakları karıştırmak için mülteci düşmanlığını körükleyen Ümit Özdağ.

ÖZDAĞ-FETÖ İLİŞKİSİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

FETÖ terör örgütü üyelerine ‘algı yönetimi ve manipülasyon’ eğitimlerini veren Ümit Özdağ, MHP ve İYİ Parti’yi ele geçirme operasyonları ters tepince çareyi Zafer Partisi’ni kurmakta bulmuştu.

Parti politikalarını tamamen savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen sığınmacılara düşmanlık üzerine kuran Özdağ, sosyal medya hesabından her gün nefret kusan paylaşımlar yapıyor. FETÖ’cüler tarafından kendisine ulaştırılan çoğu kurgu ve eski tarihli olan videolarla yabancı düşmanlığını körüklen Özdağ’ın yalanları daha önce defalarca deşifre edilmişti.

FETÖCÜLERE VERDİĞİ AKIL: “YALANI ISRARLA PAYLAŞIN Kİ AMACINA ULAŞSIN”

Son zamanlarda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda yalan olduğunu bildiği halde ısrarla bazı iddiaları tekrarlayan Özdağ’ın zamanında ders verdiği FETÖ’cü teröristlerden sosyal medyada aldığı destek dikkatlerden kaçmıyor.

FETÖ ile derin bağları bulunan Özdağ’ın çıkardığı derginin yazar kadrosunda firari Emre Uslu başta olmak üzere FETÖ’cü pek çok isim yer alıyor.

EMRE USLU’NUN HOCASI

Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın ders verdiği düşünce kuruluşlarında pek çok FETÖ’cü isim gibi Emre Uslu da ders almış. Özellikle FETÖ’cülerin uzman olduğu ‘medyada algı yönetimi’ derslerinin Ümit Özdağ tarafından verildiği biliniyor.

Özdağ aynı zamanda FETÖ medyasının da önde gelen kalemlerinden ve yorumcularındandı…

ZAFER PARTİSİ’NE FETÖCÜLERDEN BÜYÜK DESTEK

Türk gençlerini Türkiye’deki yabancılara karşı kışkırtarak sokak olaylarının çıkmasını amaçlayan FETÖ’cülerin Zafer Partisi’ne sosyal medyada verdikleri destek dikkatlerden kaçmıyor.

Gün boyu Suriyeli ve Afgan mültecilerin sosyal medya hesaplarında arşiv taraması yapan FETÖ’cü sosyal medya uzmanları, Twitter’da açtıkları Sığınmacı Gündemi, Türk Başkan, Mülteci Haberleri gibi hesaplar vasıtasıyla buldukları ya da kurguladıkları videoları Ümit Özdağ ile aynı anda paylaşıyor.

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