Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet’i hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu: Fener Rum Patriği bunlardan daha dürüst

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı “Cumhuriyet konulu Cuma Hutbesi”ni hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu. Özdağ, twitter hesabından yaptığı açıklamada Fener Rumpartiği’nin Diyanet’ten daha dürüst olduğunu idida etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise kendi Diyanet İşleri Başkanlığı olmadığını ifade ederek, “Bu diyanetin arkasında cuma namazı kılmıyorum” dedi.

Özdağ, skandal paylaşımında şunları dile getirdi:

“Fatih şaşırma. Bu diyanet işleri başkanlığı bizim diyanet işleri başkanlığımız değil. Bu işgal altındaki İstanbul’daki çakma Şeyhülislam diyaneti. İstiklal Harbine ve Atatürk’e düşman olanlar: Fener Rum Patriği bunlardan daha dürüst. Bu diyanetin arkasında cuma namazı kılmıyorum. Bunların Hazreti Osman’ın katillerinden farkı yok. Partizan bölücüler bunlar.Milletin mabedini parti teşkilatına çevirdiler. Allah kahretsin bu zihniyeti inşallah. Biz Türkler Atatürk’ün diyanet işleri başkanlığı kurulduğunda doğru dürüst müslüman Türk parti imamlarımın değil gerçek müslüman imamların arkasında kılacağız namazımızı.”