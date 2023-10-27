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Gündem Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet’i hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu: Fener Rum Patriği bunlardan daha dürüst
Gündem

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet’i hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu: Fener Rum Patriği bunlardan daha dürüst

Yeniakit Publisher
2023-10-27 15:17:00 -
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet’i hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu: Fener Rum Patriği bunlardan daha dürüst

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendi diyanet işleri başkanlığı olmadığını ifade ederek, “Bu diyanetin arkasında cuma namazı kılmıyorum” dedi.

 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı “Cumhuriyet konulu Cuma Hutbesi”ni hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu. Özdağ, twitter hesabından yaptığı açıklamada Fener Rumpartiği’nin Diyanet’ten daha dürüst olduğunu idida etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ise kendi Diyanet İşleri Başkanlığı olmadığını ifade ederek, “Bu diyanetin arkasında cuma namazı kılmıyorum” dedi.
Özdağ, skandal paylaşımında şunları dile getirdi:
“Fatih şaşırma. Bu diyanet işleri başkanlığı bizim diyanet işleri başkanlığımız değil. Bu işgal altındaki İstanbul’daki çakma Şeyhülislam diyaneti. İstiklal Harbine ve Atatürk’e düşman olanlar: Fener Rum Patriği bunlardan daha dürüst. Bu diyanetin arkasında cuma namazı kılmıyorum. Bunların Hazreti Osman’ın katillerinden farkı yok. Partizan bölücüler bunlar.Milletin mabedini parti teşkilatına çevirdiler. Allah kahretsin bu zihniyeti inşallah. Biz Türkler Atatürk’ün diyanet işleri başkanlığı kurulduğunda doğru dürüst müslüman Türk parti imamlarımın değil gerçek müslüman imamların arkasında kılacağız namazımızı.”

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Yorumlar

tarık

bu vatansever bozuntusu israil bayrağındaki iki mavi çizgiden birinin ne olduğunu hiç düşünüyor mu. FIRAT NEHRİ.yana arzı mevud/vaat edilmiş topraklar fırat tan nil e uzanıyor onlara göre.yani anadolu nun büyük kısmına göz dikmiş gavur...bu dangalak sözümona milliyetçi eskisi pislikler bundan haberdar mıdırlar acaba..

Umuda

İsraili destekleyenler için doğrudur. Müslüman düşmanı olanlar için doğrudur. sevseydi hata olurdu zaten.
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