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Gündem Zafer Partisi dökülüyor! Genel Başkan Yardımcısı neden istifa etti?
Gündem

Zafer Partisi dökülüyor! Genel Başkan Yardımcısı neden istifa etti?

Yeniakit Publisher
2024-02-23 09:26:00 -
Zafer Partisi dökülüyor! Genel Başkan Yardımcısı neden istifa etti?

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz, parti genel İdare Kurulu ve parti üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Filiz, ayrılık kararına ilişkin gerekçelerini sıralayarak partisine yönelik eleştirilerde bulundu.

Yerel seçimler öncesi Zafer Partisi'nde istifa depremi yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz, parti genel İdare Kurulu ve parti üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİDEKİ KURUMSAL YAPI ZAAFA UĞRADI"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Filiz, istifa nedenlerini "Cumhurbaşkanlığında ve genel seçimlerde yapılan stratejik hatalar, yanlış siyasi konumlanmalar ve partideki kurumsal yapının giderek zaafa uğraması" olarak sıraladı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filiz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığında ve genel seçimlerde yapılan stratejik hatalar, yanlış siyasi konumlanmalar ve partideki kurumsal yapının giderek zaafa uğraması nedeniyle, bugün itibarıyla Zafer Partisi Genel İdare Kurulu ve parti üyeliklerinden istifa etmiş bulunuyorum. Ülkemiz ve Türk milleti adına en iyi ve güzel şeylerin gerçekleşmesi temennisiyle...

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Yorumlar

Selım

Basındakı provakator zat sizde mıllıyetcı ama cumhur bakanlıgı secımında hadş ile aynı saftaydı buradan ne oldukları kime hizmet ettikleri yayan beyan ortada degılmi bahcelı bunun gibi kendini gizleyen her kılıga giren sizde mıllıyetcı ozde batının provakator ajanlarını temizlemekle cok iyi yapmıs mhpyı bu ajanlardan kurtarmıstır
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