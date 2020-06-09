  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 parça arsa devri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde, maliye hazinesine ait toplam 34 bin 443 metrekare, 5 parça arsanın devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:44:48 -
Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 parça arsa devri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde, maliye hazinesine ait toplam 34 bin 443 metrekare, 5 parça arsanın devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesinde, maliye hazinesine ait toplam 34 bin 443 metrekare, 5 parça arsanın devri, Organize Sanayi Bölgemiz adına gerçekleşmiş olup, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile birlikte tapuları alınmıştır. İlçemiz için hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı