Plastik kaplara dikkat: Kapalı plastik kaplar sağlam olsa da sağlık açısından iyi olmayabilir... Çağrı yaptılar

Sıcak yemekleri plastik kaba koymayın Bilim insanları özellikle şu alışkanlıklara karşı uyarıyor: Yeni pişmiş sıcak yemekleri doğrudan plastik kaplara koymak, Plastik kaplarda yemek ısıtmak, Güneş altında kalan plastik şişelerden su içmek, Tek kullanımlık plastikleri tekrar tekrar kullanmak. Bu tür uygulamalar, plastikten gıdaya madde geçiş riskini artırabilecek durumlar arasında gösteriliyor. Hangi plastik ürünlere dikkat edilmeli? Uzmanlar, özellikle uzun süre kullanılan, çizilmiş veya deformasyona uğramış plastik kapların değiştirilmesini öneriyor. Çizikler, plastik yüzeyin yapısını bozarak istenmeyen maddelerin geçişini kolaylaştırabilir. Bunun yerine; Cam saklama kapları, Paslanmaz çelik ürünler, Güvenilir gıda saklama malzemeleri daha güvenli alternatifler arasında değerlendiriliyor. Plastik şişelerde su bekletmek doğru mu? Sıcak ortamlarda uzun süre kalan plastik şişeler de tartışılan konular arasında yer alıyor. Araç içerisinde, güneş altında veya yüksek sıcaklıkta bekleyen plastik şişelerde zamanla plastik yapısındaki bazı bileşenlerin suya geçme ihtimali bulunabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, mümkün olduğunca cam veya paslanmaz çelik mataraların tercih edilmesini tavsiye ediyor. Uzmanlardan günlük yaşam için önemli diyerek uyardılar. Plastik kullanımını tamamen hayatımızdan çıkarmak her zaman mümkün olmasa da maruziyeti azaltmak için bazı önlemler alınabilir: Sıcak yiyecekleri cam kaplarda saklayın. Plastik kapları mikrodalgada kullanmadan önce etiketlerini kontrol edin. Eski ve yıpranmış plastik ürünleri yenileyin. Tek kullanımlık plastik tüketimini azaltın. Kapalı plastik şişeler; güneş ışığı veya sıcaklıkla karşılaştığında suya kimyasal (BPA, ftalat, antimon) ve mikroplastik sızdırır. Bu zararlı maddeler; hormon bozuklukları, bağışıklık sistemi sorunları ve uzun vadede kanser riski taşır.