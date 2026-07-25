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Spor Midtjylland-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Spor

Midtjylland-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

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Midtjylland-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rövanşında Midtjylland ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, rövanşa 'tur' parolasıyla çıkacak. UEFA, zorlu mücadelenin hakemini açıkladı.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı. UEFA, 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00’de başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks’un yöneteceğini duyurdu.

 

Beşiktaş tur peşinde

Siyah-beyazlı ekip, eşleşmenin İstanbul’daki ilk maçında Midtjylland’ı 1-0 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü kaptan Orkun Kökçü attı. Beşiktaş, Danimarka temsilcisi karşısında turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükselecek. Üst tura çıkan ekip ise Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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