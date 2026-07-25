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Yaşam Başıboş köpekler yavru yaban domuzuna saldırdı!
Yaşam

Başıboş köpekler yavru yaban domuzuna saldırdı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Aydın Kuşadası'nda yiyecek aramak için mahalleye inen yaban domuzu sürüsündeki yavruya başıboş köpekler saldırdı.

Aydın’da başıboş köpeklerin yavru yaban domuzuna saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Kuşadası'nın Değirmendere Mahallesi'ne dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için yaban domuzu sürüsü geldi. Bu sırada başıboş köpekler, sürüdeki yavrulardan birine saldırdı. Köpekler, yavruyu ısırıp, yerde sürüklemeye başladı. Yavrunun çıkardığı sesleri duyan diğer yetişkin domuzlar, köpekleri uzaklaştırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yavru yaban domuzu ile köpeklerin boğuşması ve sürünün yavruyu kurtardığı anlar yer aldı.

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