Zafer Bayramı Sarıkamış’ta törenle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Sarıkamış’ta düzenlenen törenle kutlandı.30 Ağustos 2019 Cuma 10:44
30 Ağustos Zafer Bayramı Sarıkamış’ta düzenlenen törenle kutlandı.
Sarıkamış Tören Alanında başlayan tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra, Kaymakam Recep Koşal ve protokol üyelerinin tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
Törene, Protokol, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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