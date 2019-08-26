'30 Ağustos Zafer Bayramı cuma günü resmi tatil olacak mı' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Zafer Bayramı her sene kutlanan milli bayramlardandır. Vatandaşlar Zafer bayramı olan 30 Ağustos cuma günü resmi tatil olup olmayacağını sorguluyor. Zafer Bayramı resmi tatil olacak mı? 30 Ağustos cuma tatil mi? İşte yanıtı...

Zafer Bayramı resmi tatil olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. Dolayısıyla Cuma günü resmi tatil sayılacak.

30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.