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Gündem Zafer Arapkirli'nin 'AKM' hezeyanı! Afiş üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

Zafer Arapkirli'nin 'AKM' hezeyanı! Afiş üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, İstanbul Taksim'deki AKM Opera Binası inşaatına asılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı afişi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:51:00 -
Zafer Arapkirli'nin 'AKM' hezeyanı! Afiş üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, açılışının 29 Ekim 2021 tarihi olarak planlandığı AKM inşatının fotoğrafı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

'ŞKM mi olacak' hezeyanı!

Arapkirli, Türk Bayrağımızın asılı olduğu alanın yanındaki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı afişinden rahatsız oldu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet yazarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Mesaj o mu? Burası artık ŞKM (Şahsım Kültür Merkezi) mi?" hezeyanını yazdı. Arapkirli mesajını, "Bizim için her daim AKM-Atatürk Kültür Merkezi olarak kalacak orası." ifadeleri ile tamamladı.

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