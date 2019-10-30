Zafer Arapkirli'den skandal 29 Ekim mesajı!

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, İstanbul seçimlerinden sonraki ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını akılalmaz ifadelerle paylaştı.

Arapkirli, sanki İstanbul'da ilk kez Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanıyormuş algısı verirken, nifak tohumları da ekmeyi ihmal etmedi.

Üç ayrı paylaşımının ilkinde "İstanbul (bi nevi) düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor" diyen Arapkirli, ikinci mesajında ise daha da ileri giderek, "İstanbul (bi nevi) ‘geldikleri gibi (defolup) gittiler’ diyor.." ifadesini kullandı. Son mesajı ise "İstanbul derin bir nefes aldı bu gece." oldu.

Tepkiler çığ gibi

Arapkirli'nin provokasyon kokan bu skandal sözlerine, sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerin bazıları: