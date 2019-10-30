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Siyaset

Zafer Arapkirli'den skandal 29 Ekim mesajı!

Zafer Arapkirli, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da gerçekleşen etkinlikleri "İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu" olarak niteleyerek büyük bir skandala imza attı.

2019-10-30 10:06:00 -
Zafer Arapkirli'den skandal 29 Ekim mesajı!

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, İstanbul seçimlerinden sonraki ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını akılalmaz ifadelerle paylaştı.

Arapkirli, sanki İstanbul'da ilk kez Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanıyormuş algısı verirken, nifak tohumları da ekmeyi ihmal etmedi.

Üç ayrı paylaşımının ilkinde "İstanbul (bi nevi) düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor" diyen Arapkirli, ikinci mesajında ise daha da ileri giderek, "İstanbul (bi nevi) ‘geldikleri gibi (defolup) gittiler’ diyor.." ifadesini kullandı. Son mesajı ise "İstanbul derin bir nefes aldı bu gece." oldu.

Tepkiler çığ gibi

Arapkirli'nin provokasyon kokan bu skandal sözlerine, sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerin bazıları:

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Yorumlar

Sahin Efendi

escinsel LaGIM faresi arapkirli Selmanin amcaoglu fetocu temizolmayan ... belli olmayan biri normal!! ona is veren Patronun ... KAZIK!
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Gel pisi pisi

Geldikleri gibi gittiler Evet. Ama içimizde böyle rezil, köşe başlarıni tutturduklari , öteye beriye yerlestirdikleri Türk Müslüman oldukları bile şüpheli , Bu milletin dinine, milletin manevi değerlerine hatta bu millete düşman isbirlikcileri usaklari hain köpekleri yerleştirerek gittiler. işin acı tarafı bu pisliklerin bu gücü bu cesareti onlara destek veren cahil ahmak Müslümanların desteğinden almaları. Yoksa bu kahpeler ağızlarını değil açmak korkudan sokağa cikamazlardi.
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