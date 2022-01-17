Bisküvili irmik tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Nefis tarif

Bisküvili irmik tatlısı tarifi

Malzemeler

1 litre süt

10 yemek kaşığı toz şeker

9 yemek kaşığı irmik

12-13 adet kakaolu bisküvi

1 paket vanilya

Üzeri için:

Toz fıstık

Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır?

Tatlınızı yapmaya ilk olarak tencerenize süt ve şekeri alarak başlayın. Tencerenize koyduğunuz süt ve şekeri kısık ateşte sürekli karıştırın. Karıştırmaya devam ederken irmiği yavaş yavaş ekleyin ve bu arada karıştırmaya devam edin. Tatlınız koyu bir kıvama gelene kadar kısık ateşte karıştırmaya devam edin. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu tatlınızı her zaman karıştırmaya devam etmek. Dibine tutmaması için karıştırmayı bırakmamanız gerekmektedir. Tatlınız kıvam alıp, kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve altını kapatın. Karıştırmaya devam ederek vanilyayı ekleyin ve iyice karıştırın. Tatlınızı dinlenmeye bırakın ve orta boy borcam alıp soğuk su ile ıslatın. Islatmanız hem irmiğin borcama yapışmasını engeller hem de çıkarırken daha kolay şekil vermenizi sağlar. Tatlınızın yarısını borcama döküp kakaolu bisküvileri üzerine diziniz. Bisküvileri dizdikten sonra üzerine tatlınızın kalanını dökünüz. Hazır hale gelen tatlınızı servis etmeden önce 2 saat buzdolabında dinlendirirseniz daha kıvamlı bir tatlı olur. Servis etmeden önce üzerine toz fıstık dökerek servis edebilirsiniz.