Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim Zabıtalar tarafından balonlarına el konulan çocuk, ağlayarak gözyaşlarına boğuldu. Bu durum "alnının teriyle para kazanmasın da hırsızlık mı yapsın" tepkilerine neden oldu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde belediye zabıta ekipleri, balon satan çocuğun balonlarına el koydu. Gözyaşlarına boğulan baloncu çocuk, “Bırakın abi eve ekmek götürecek param yok” dedi. Yoldan geçenler duruma tepki gösterse de zabıtalar gözü yaşlı çocuğun balonlarını iade etmedi. Zabıta ekipleri vatandaşa tepki gösterdi Durumu eleştiren vatandaşlara ise zabıta ekipleri, “Siz karışmayın” şeklinde tepkide bulundu.

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