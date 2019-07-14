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Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim

Zabıtalar tarafından balonlarına el konulan çocuk, ağlayarak gözyaşlarına boğuldu. Bu durum "alnının teriyle para kazanmasın da hırsızlık mı yapsın" tepkilerine neden oldu.

14 Temmuz 2019 Pazar 18:00

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde belediye zabıta ekipleri, balon satan çocuğun balonlarına el koydu.

Gözyaşlarına boğulan baloncu çocuk, “Bırakın abi eve ekmek götürecek param yok” dedi. Yoldan geçenler duruma tepki gösterse de zabıtalar gözü yaşlı çocuğun balonlarını iade etmedi.

Zabıta ekipleri vatandaşa tepki gösterdi

Durumu eleştiren vatandaşlara ise zabıta ekipleri, “Siz karışmayın” şeklinde tepkide bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:00
  1. Kayseri
  2. Melikgazi
  3. zabıta ekipleri
  4. baloncu çocuk

YORUM YAZ

  • HüseyinHüseyin8 dk önce
    Acaba bu arkadaşlar kendilerine verilen tüm görevleri aynı hassasiyetle yapıyorlarmı!!!yapıyorlarsa kendilerini kutlamak lazım .

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