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Yerel Zabıtalar yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine teslim etti
Yerel

Zabıtalar yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Van'ın İpekyolu Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri, yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:14:00 -
Zabıtalar yerde buldukları 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetim için göreve giden zabıta ekibi, belediye çıkışındaki güvenlik kulübesinde yere düşürülen bir deste para buldu.

Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatan görevliler, kulübedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Görevliler, yapılan kontroller sonucu parayı düşüren Melik Fırat Turgut'a ulaşarak 20 bin lirasını tutanak karşılığında teslim etti.

Turgut, yolda düşürdüğü parayı bularak kendisine teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Zabıta memuru Akan Ağır ise insani bir davranışta bulunduklarını belirterek, parayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

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