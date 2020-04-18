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Aktüel

Zabıtadan çocuklara oyuncak

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Korona virüs yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocuklara oyuncak hediye edip, fırınlarda denetim yaptı.

2020-04-18 18:03:03 -
Zabıtadan çocuklara oyuncak

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Korona virüs yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocuklara oyuncak hediye edip, fırınlarda denetim yaptı.


Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde yapılan sokağa çıkma kısıtlanması Van Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler uygulama kapsamında açık olan fırınları gezerek denetim yaptı. Ekmek dağıtımının sağlıklı yapılması içinde araçların koordinesini gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesini arayan vatandaşların isteklerini de yerine getiren zabıta ekipleri siparişleri evlere verirken çocuklara da oyuncak dağıttı. Oyuncaklarını zabıta ekiplerinin elinden alan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken anne ve babalar ise Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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