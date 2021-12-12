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Ekonomi Zabıta memuru alınacak
Ekonomi

Zabıta memuru alınacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 13:30:00 -
Zabıta memuru alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

  • Başvurular  24/01/2022  tarihinden  28/01/2022  tarihi  mesai  bitimine  kadar  (belirtilen tarihlerdeki  mesai  saatlerinde)  imzalı  Başvuru  Formu  ve  istenilen  diğer  belgeler  ile  birlikte, Belediyemiz  sağlık  personeli  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümünü  yapmak  üzere  Elazığ  Yolu Yenişehir   Mahallesi   Yenişehir/Diyarbakır   adresinde   bulunan   Ali   Emiri   Toplantı   Salonuna (Diyarbakır  Büyükşehir  Belediyesi  Ana  Hizmet  Binasının  Arkası)  şahsen  müracaat  ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

• Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  • Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda  başvuru  yaparak  başvuru  formunu  imzalamak  üzere  indirecek  ve  aşağıdaki  belgeleri ekleyeceklerdir:

• Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devletten alınan barkodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

  • Yabancı  Okul  Mezunları  için  Denklik  Belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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