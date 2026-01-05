Zabıta maaşı ne kadar oldu? 2026 zamlı zabıta maaşı güncel rakam kaç TL?

2026 Ocak ayı enflasyon oranının ilan edilmesinin ardından kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak düzenlemeler netleşmeye başladı. Zabıta personelinin maaşları da toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı doğrultusunda yeniden hesaplandı. “Zabıta maaşı ne kadar oldu?” ve “2026 zamlı zabıta maaşı güncel rakam kaç TL?” soruları, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

2026 ZAMLI ZABITA MAAŞI BELLİ OLDU MU?

Açıklanan enflasyon verileri sonrası 2026 yılı için geçerli olacak zabıta maaşları da hesaplandı. Memur maaş katsayıları ve enflasyon farkları dikkate alınarak yapılan düzenlemelerle, zabıta personelinin yeni dönemde alacağı maaşlar netlik kazandı.

Aralık ayı enflasyonunun duyurulmasıyla birlikte, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon tablosu tamamlanmış olacak. Bu veri, memur maaşları ile memur ve işçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zammın temelini oluşturacak. Toplu sözleşme gereği yapılacak artışın üzerine eklenecek olan enflasyon farkı, yeni yılın ilk maaş ödemelerine yansıtılacak.

2025 TEMMUZ ZABITA MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki zam ile zabıta maaşları kademelere göre değişiklik gösterecek şekilde artırıldı. Zabıtaların maaşları, genellikle polis memurlarının maaşlarına yakın veya belirli bir oranda daha düşük seviyede seyrediyor.

2025 Temmuz itibarıyla zabıta maaşlarının 60.000 TL civarında olması bekleniyordu.

Yeni başlayan bir zabıta ise 50.502 TL maaş alacak.

Yaklaşık 4 milyon memur, zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da hesaplarında görebilecek. Maaş zammı 3 Temmuz’dan itibaren geçerli olduğundan, 1-14 Temmuz dönemini kapsayan maaş farkı da aynı gün ilave olarak maaşlarla birlikte ödenecek.

ZABITA MAAŞI GÜNCEL RAKAM KAÇ TL OLDU?

Zam sonrası zabıta maaşları yeniden gündeme geldi. 2026 yılı için güncellenen maaşlar, zabıtanın kadro, derece ve hizmet süresine göre farklılık gösterebiliyor. Zamlı zabıta maaşlarına ilişkin rakamlar resmi tablolarla duyurulurken belediye çalışanları ve kamuoyunun takibinde.