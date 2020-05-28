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Ekonomi

Zabıta alımı | Zabıta alımı 2020

Zabıta alımı var mı? Zabıta olarak çalışmak isteyenler "Zabıta açık iş ilanları" , "Ankara zabıta alımı" , "Zabıta iş ilanı başvuru şartları" , "Zabıta iş ilanı başvuru yap", "Erzurum zabıta ilanı" , "Bingöl zabıta alımı" konularını araştırıyor. İşte, zabıta alımı 2020…

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:04:00 -
Zabıta alımı | Zabıta alımı 2020

İş arayan lisans ve ön lisans mezunlarının birçoğu zabıta ilanlarını yakından takip ediyor. İşte, açık zabıta ilanları.

Zabıta alımı | Zabıta alımı 2020

Ankara'nın Çankaya, Erzurum'un Şenkaya ile Bingöl belediyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak lise, ön lisans ve lisans mezunları arasında açıktan atama ile 98 zabıta memuru alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, B sınıfı sürücü belgesine sahip, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasında 2018 KPSS sınavından istenilen alanlardan yeterli puanı almış adaylara yönelik yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.

Çankaya Belediyesi, ortaöğretim 10, ön lisans 30 ve lisans mezunlarında 40 olmak üzere toplam 80 kişi istihdam edecek. Adayların, öğrenim durumlarına göre girdikleri 2018 KPSS puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor.

Bingöl Belediyesi, inşaat mühendisliği alanından 2, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezunu 1, ön lisans mezunu 5 ve lise eğitimini tamamlamış 8 kişi istihdam edecek. Öğrenim durumlarına göre girdikleri 2018 KPSS puan türünden en az 70 puan adaylar başvuru yapabilecek.

Erzurum'un Şenkaya Belediyesinin 2 kişi istihdam edeceği zabıta memurluğu kadrosuna herhangi bir lisans mezunu ve 2018 KPSS sınavından en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

Zabıta alımı başvuruları nasıl yapılıyor?

Adayların başvuru evraklarını, Çankaya Belediyesine 23-29 Haziran, Bingöl Belediyesine 22-26 Haziran arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, Şenkaya Belediyesine ise 24 Haziran ile 3 Temmuz arasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

ÇANKAYA BELEDİYESİ ZABITA ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİNGÖL BELEDİYESİ ZABITA ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞENKAYA BELEDİYESİ ZABITA ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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