Maliye Bakanlığı spekülatif haberleri yalanladı: Ekonomi programında köklü değişiklik yok!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "erken seçim" nedeniyle para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerinde değişiklikler yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sıkı para politikasına kalibrasyon iddialarının doğru olmadığını ifade eden bakanlık, "Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan "Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Haberde, "Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına" dayandırılan birtakım iddialara "kulis" adı altında yer verildiği aktarılan açıklamada, haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi.
DOĞRU DEĞİLDİR, İTİBAR ETMEYİN
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."