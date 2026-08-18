  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Artık eski Türkiye yok! Fenerbahçe’nin tarihi maçı öncesi stadyumda Seyyid Ahmed Er Rufai ilahisi Yeni Parti’nin alkolik il başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi “Borazan Erdem”den “Bülbül Şaban”a salvolar! ‘CHP para dağıttı’ demişsin, Özel dağıtırken neredeydin? İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: "Yeni nesil" suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak Muğla’da katliam gibi kaza! Otobüs TIR’a çarptı 2 ölü 3’ü ağır 18 yaralı Ankara'nın e-ihracattaki yeni rotası şekilleniyor! Doğu Avrupa ve Körfez ülkeleri Cunta heveslisi asker eskisi tutuklandı! Türker’in canı yine postal kokusu çekti CHP, Sunay’ı paraya boğmuş Soysuzlaştırma projelerine Bakan Tekin’den sert tepki: siz kimin çocuğusunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Süreç Kurulu'nun ilk toplantısı 24 Ağustos'ta
Ekonomi Maliye Bakanlığı spekülatif haberleri yalanladı: Ekonomi programında köklü değişiklik yok!
Ekonomi

Maliye Bakanlığı spekülatif haberleri yalanladı: Ekonomi programında köklü değişiklik yok!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Maliye Bakanlığı spekülatif haberleri yalanladı: Ekonomi programında köklü değişiklik yok!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "erken seçim" nedeniyle para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerinde değişiklikler yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sıkı para politikasına kalibrasyon iddialarının doğru olmadığını ifade eden bakanlık, "Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan "Sıkı para politikasına kalibrasyon hazırlığı" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haberde, "Bakanlığa yakın reel sektör ve bankacılık kaynaklarına" dayandırılan birtakım iddialara "kulis" adı altında yer verildiği aktarılan açıklamada, haberin dezenformasyona dönüştürüldüğü ifade edildi.

DOĞRU DEĞİLDİR, İTİBAR ETMEYİN

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uhdesinde bulunan para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23