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Zabıt katipliğinden istifa edip büyükşehir belediye başkan adayı oldu

Adana'da 10 yıldır zabıt katipliği görevini yürüten Cem Akarsu, görevinden istifa ederek büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Akarsu seçim çalışmalarını bisikletiyle gezerek yapıyor.

19 Şubat 2019 Salı 13:30
Zabıt katipliğinden istifa edip büyükşehir belediye başkan adayı oldu

Adliyedeki görevinden ayrılan Akarsu, İl Seçim Kuruluna giderek Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız adaylığı için başvuru yaptı.

Başvurusunun ardından seçim çalışmalarına başlayan ve kendisini tanıtan, içeriğinde projelerinin yer aldığı broşürler bastıran Akarsu, her gün sabah saat 09.00'da evinden çıkarak bisikletiyle tüm kenti dolaşıyor.

Bisikletiyle gittiği merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam'da vatandaşlarla sohbet edip, esnafı da ziyaret eden Akarsu, broşürlerini dağıtıp, büyükşehir belediye başkanlığına neden aday olduğunu anlatıyor.

Cem Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarını 31 Mart'a kadar bisikletiyle gezerek yapacağını söyledi.

Gününü en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını aktaran Akarsu, görüştüğü vatandaşlardan bazılarının "Oyumu sana vereceğim." dediğini kimilerinin ise "Bağımsız aday olarak hiç şansın yok ancak cesaretinden dolayı kutluyorum. Sizi takip edeceğim." şeklinde tepki verdiğini anlattı.

Akarsu, seçim dönemlerinde tanıtım faaliyetlerine çok para harcandığını savunarak, "Ben 'sıfır lirayla' seçim çalışmalarımı yapmaya çalışıyorum. Doğru hizmetin bu şekilde verileceği inancındayım." dedi.

Adana'yı adrenalin sporları merkezi yapacak

Yaptığı çalışmalarla kendisine oy verecek kişi sayısının her geçen gün arttığını belirten Akarsu, belediye başkanı seçilmesi halinde ilk işinin belediye otobüsü ve metro ücretlerini siviller için 1,75 liraya düşüreceğini, öğrencilere ise bedava yapacağını bildirdi.

Kentin trafik sorunuyla ilgili de projeleri olduğunu ifade eden Akarsu, şöyle devam etti:

"İnönü Parkı, Baraj Yolu, Turgut Özal Bulvarı ve Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi istikametindeki yaklaşık 12 kilometre olan yolu 12 dakikada geçilecek seviyeye ulaştıracağım. Otopark sorununu çözmek için işlek caddelerin altına yer altı otoparkları yapacağım. Karataş, Tuzla ve Yumurtalık sahillerimizi turizm bölgesi haline getireceğim. Bu sahillerimize turist çekmek için turistlere 3 gün bedava konaklama imkanı sağlayacağım. Yeşil alanlarımızı park alanlarımızı genişletmeyi düşünüyorum. Adana'yı adrenalin sporları merkezi haline getireceğim. Bu anlamda Türkiye'nin sayılı lunaparklarından birini Adana'ya kazandıracağım."

Adana'ya yeni bir otogar da yapmak istediğini vurgulayan Akarsu, "Çiftçilerin ürettikleri ürünleri aracıları ortadan kaldırarak pazara ulaştıracağız. Üniversite yolu üzerindeki set üstüne büyük yapay bir şelale ile yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağım." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:30
  1. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  2. Cem Akarsu

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