Z kuşağı ne demek? Z kuşağı özellikleri

Z kuşağı, son yıllarda farklı konularda sık sık gündeme geliyor. Z kuşağı kimlerdir? Z kuşağı özellikleri nedir?

Z kuşağı ne demek?

Z kuşağı ya da Z nesli, (Gen Z olarak da kısaltılır) Milenyaller (Gen Y) kuşağı'ndan sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen bir demografik kuşaktır.

Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990'ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır.

USA Today, 2012’de online platformda okuyucuların Milenyallerden sonraki gelecek neslin adını seçmeleri için bir yarışma düzenlemiş ve bunun üzerine Z Kuşağı adı önerilmiştir. Önerilen diğer bazı isimler ise şunlardı:

iGeneration, Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, Dijital Yerliler, Çoğullar ve Zoomers

Z Kuşağı kimlerdir?

Kişilik özellikleri bağımsız, bireysel, internet üzerinden sosyalleşen, bilgiye çabuk ulaşması bakımından kolay sıkılan, antiotoriter tipte olan Z kuşağının yaş aralığının takribi 1990'lı yılların sonundan 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu düşünülmektedir.

Z kuşağının özellikleri nedir?

X kuşağının çocukları Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmıştır ve internet ve sosyal medyada rahattır. Ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.

Z kuşağı, hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptir. Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bireycidir, ekip çalışmasına yanaşmazlar. Özgüvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendilerine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni yükseltir.

Ayrıca özgürlüklerine ve bağımsız olmaya oldukça düşkündürler. Kendilerinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem verir. Kuralların onlar için bağlayıcılığı yoktur. Çoğu, ailelerinin veya akrabalarının izinden gitmek yerine kendi yollarını çizmek ister. Geçimlerini sağlamak için yaptıkları işler onlar için sadece gün içerisindeki sıkılma zamanıdır. Çaba harcamak, özveri sergilemek Z kuşağına göre değildir. Teknoloji sayesinde bilgiye çok çabuk ulaşabildikleri için hızlı yaşamaya alışmışlardır. Bu nedenle çok çabuk sıkılıp vazgeçebilirler.

Z kuşağı ayrıca aile bireyleri, çocuklarına karşı kendilerini yetersiz hissettikleri için psikolojik bunalım oranının en yüksek yaşandığı nesil olarak kabul da ediliyor.