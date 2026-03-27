Türkiye Open 2026’nın açılış seremonisi yoğun katılımla düzenlendi
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Türkiye Open 2026) açılış seremonisi, görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen açılış seremonisine; Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Taekwondo Federasyonu Teknik Delegesi Usman Dildar, Türkiye Taekwondo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cumhur Dönmez, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tennur Yerlisu, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Buğrahan Bozkurt, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, olimpiyat madalyalı sporcular Nur Tatar ve Azize Tanrıkulu, basın mensupları, sporcular ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

BAHRİ TANRIKULU: BU MUAZZAM TABLO, TÜRKİYE’NİN TAEKWONDODA NE KADAR ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELDİĞİNİN EN SOMUT GÖSTERGESİDİR

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, “Bu yıl 13’üncüsünü organize ettiğimiz Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’na hepiniz hoş geldiniz. Tekvando olarak en başarılı branşlardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Türkiye Open, bugün artık uluslararası taekwondonun en prestijli organizasyonlarından biri haline gelmiştir. Burada sporcuların sadece madalya için değil; dostluk, saygı ve fair-play ruhu için de mücadele edeceğine inanıyorum.

Taekwondonun özünde yer alan disiplin ve kardeşlik, bu turnuvada bir kez daha en güzel şekilde ortaya çıkmıştır.

Bu yıl turnuvaya 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu katılıyor. Bu muazzam tablo, Türkiye’nin taekwondoda ne kadar önemli bir merkez haline geldiğinin en somut göstergesidir.

Burada mücadele eden sporcularımız, milli takımlarımızın şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılım için puan ve kota kazandıran, olimpiyatlara da 10 puan veren çok değerli bir organizasyon” şeklinde konuştu.

Başkan Tanrıkulu, geçtiğimiz yılı da değerlendirerek, “Geride bıraktığımız yılda uluslararası arenada 138’i altın, 116’sı gümüş ve 145’i bronz olmak üzere toplamda 399 madalya kazanarak dünyanın zirvesinde yer aldık.

Büyükler Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attık. İlk kez düzenlenen Ümitler Şampiyonası’nda takımımız zirvede yer aldı. Kısaca Türk taekwondosu dünyanın zirvesinden inmedi. Bu başarı hepimizin… Bize her türlü imkanı sağlayan, her zaman sporun ve sporcumuzun yanında olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya ve Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır’a teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza da başarılar diliyor, sakatlıksız ve centilmence bir turnuva temenni ediyorum” dedi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, konuşmaların ardından teşekkür plaketleri takdim etti. 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Türkiye Open 2026) açılış seremonisi, miniklerin halk oyunları ve sporcuların taekwondo gösterisiyle tamamlandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Türkiye Open 2026) dördüncü gününde, yıldız erkek kategorisindeki müsabakalar gerçekleştirildi. Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Türk Milli Takımı sporcuları 10 kategoride 4 altın, 7 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 25 madalya elde etti.

13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Türkiye Open 2026) yıldız erkekler kategorisinin farklı yaş gruplarında dereceye giren sporcular, törenle madalyalarını aldı. 33 kiloda Furkan Buran gümüş, Yusuf Eren Gültekin ve Ömer Yiğit Kara bronz madalya kazandı.

37 kiloda Ömer Ciltaş bronz, 41 kiloda Furkan Kağan Emekli altın, Muhammed Furkan Emeç gümüş, Kuzey Ata Takmaz da bronz madalya elde etti. 45 kiloda Muhsin Ertuğrul Günar gümüş, Muhammet Hüseyin Erişik bronz, 49 kiloda Sefa Yılmaz altın, Ahmet Emin Kılınç gümüş, 53 kiloda Resul Emir Şahin ve Fatih Patan bronz,

57 kiloda Barış Nergiz ve Emre Özkayalı bronz, 61 kiloda Adil Haktan Ayrıç gümüş, Hüseyin Sönmez ve Hakkı Enes Yurdal da bronz madalya kazandı.

65 kiloda Muhammed Ali Arslan altın, Emir Alp Öztürk gümüş, Eymen Bayer bronz madalya elde etti. +65 kiloda Mert Akyol altın, Koray Alp Bakan gümüş, Engin Ayaz Şahin ve Mehmet Refik Öztürk ise bronz madalya elde etti.

13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda (Türkiye Open 2026) yarın ve 29 Mart’ta gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

