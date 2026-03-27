ABD'nin 10 bin asker sevki sonrası Rusya'dan jet hızında hamle

ABD’nin İran’la görüşmeleri sürerken Pentagon’un Ortadoğu’ya 10 bin ek asker gönderme planını değerlendirdiği iddia edildi; Rusya olası bir kara harekatına karşı sert uyarıda bulundu.

İRAN'A 10 BİN ASKERLE GÖZDAĞI

ABD ile İran arasında müzakereler sürerken, Pentagon’un Ortadoğu’daki askeri varlığını artırmak için yaklaşık 10 bin ek askerin konuşlandırılmasını değerlendirdiği öne sürüldü. Planın, sahadaki gücü artırarak Washington’ın müzakere masasında elini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın bölgedeki askeri kapasiteyi artırmaya yönelik yeni bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın haberine göre, Washington yönetimi diplomatik temaslarını sürdürürken eş zamanlı olarak askeri seçenekleri de masada tutuyor.

Haberde, Pentagon’un Donald Trump’a daha geniş askeri alternatifler sunmak amacıyla yaklaşık 10 bin askerin daha Ortadoğu’ya gönderilmesini değerlendirdiği aktarıldı. Bu birliklerin, daha önce planlanan yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni’nden sevk edilmesi öngörülen binlerce askere ek olabileceği ifade edildi.

HANGİ ÜLKELERE GÖNDERİLECEKLERİ BELİRSİZ

Takviye kuvvetlerin bölge içinde hangi ülke ya da üslerde konuşlandırılacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin değerlendirmesinde resmi duyuruların Pentagon tarafından yapılacağını belirtirken, Başkan’ın önünde tüm askeri seçeneklerin bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan daha önce ABD ordusunun “acil müdahale gücü” olarak bilinen 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askerin bölgeye sevk edilmesinin planlandığı iddia edilmişti.

RUSYA’DAN SERT TEPKİ

Rusya ise ABD’nin İran’a yönelik olası bir kara harekatının bölge açısından “vahim sonuçlar” doğuracağı uyarısında bulundu.