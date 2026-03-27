İran bağlantılı hackerlardan şok iddia!: FBI direktörünün e-postası hacklendi

Söz konusu hacker grubu, Kash Patel’e ait olduğu öne sürülen özgeçmiş (CV) ve bazı fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan (DOJ) bir yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada Patel’in e-postalarının ele geçirildiğini doğruladı ancak olayın kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi.

FBI ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Handala Hack Team adlı hacker grubu, web sitelerinde Patel'in "artık adının başarılı bir şekilde hacklenen kurbanlar listesinde yer aldığını" söylüyor.

Kendisini Filistin yanlısı bir grup hacker olarak tanımlayan Handala, Batılı araştırmacılar tarafından İran hükümeti siber istihbarat birimleri tarafından kullanılan çeşitli kimliklerden biri olarak kabul ediliyor.

Handala, yakın zamanda 11 Mart'ta Michigan merkezli tıbbi cihaz ve hizmet sağlayıcısı Stryker'ın hacklendiğini ve şirketin büyük miktarda verisinin silindiğini söylemişti. Ayrıca İsrail eski başbakan Naftali Bennett ve uzun süredir müttefiki olan eski adalet bakanı Ayelet Shaked'e yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.

İFŞA ETMEKLE UYARMIŞLARDI

İran bağlantılı hackerlar, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın çevresine ait olduğu öne sürülen yeni e-postaları ifşa etmekle tehdit etmişti.

Grubun daha önce de 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde Trump kampanyasına ait bazı belgeleri sızdırdığı öne sürülüyor.