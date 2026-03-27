60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

Dijital sokağa çıkma yasağı sonrası bu kez ailelerle ilgili flaş bir karar daha aldı İngiltere hükümeti...

Foto - 60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

İngiltere'de ilkokula başlama çağındaki çocukların yüzde 28'i gerçek kitap sayfasını tıklayarak ya da ekran kaydırma hareketi yaparak değiştirmeye çalıştığı için okula başlayamıyor.

Foto - 60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

İngiltere, 5 yaş altı çocukların ekran süresini azaltmak ve yaşa uygun içeriklerin izlenmesini sağlamak için ailelere yönelik bir rehber yayımladı.

Foto - 60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

İngiltere Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 yaş altı çocukların ekran süresini azaltmayı ve ailelere daha sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandırmada yardımcı olmayı hedefleyen "Hayata En İyi Başlangıç" rehberinin yayımlandığı belirtildi. İngiltere'de hükümet, gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik sosyal medya yasağı, süre sınırı ve gece saatlerinde erişimi kısıtlayan "dijital sokağa çıkma yasağı" uygulamalarını test edeceğini duyurmuştu!

Foto - 60 dakika sınırı getiren İngiltere hükümeti, ekran süresini düşürecek rehber yayımladı! Gençlere zarar...

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 300 gencin katılacağı pilot uygulama kapsamında, sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kaldırılacak, günlük kullanım süresi sınırlandırılacak veya belirli saatlerde erişim engellenecek. Yaklaşık 6 hafta sürecek uygulamada katılımcılar 4 gruba ayrılacak. Bir grupta, sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kapatılarak olası yasağın etkileri incelenecek. Diğer gruplarda da uygulamalara günlük 60 dakika sınırı getirilecek ya da "dijital sokağa çıkma kısıtlaması" kapsamında erişim 21.00-07.00 saatlerinde engellenecek. Bir grup ise kontrol grubu olarak mevcut kullanımına devam edecek. Pilot çalışmada, çocuklar ve ebeveynlerin uygulama öncesi ve sonrası görüşmelere katılması sağlanarak, kısıtlamaların aile hayatı, uyku düzeni ve okul performansı üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, hükümetin gençler için daha sağlıklı dijital ortam oluşturmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti: "Gençlere hak ettikleri çocukluğu sunmak ve onları geleceğe hazırlamakta kararlıyız. Bu nedenle hem istişare sürecimizle ebeveynleri, çocukları ve uzmanları dinliyor hem de farklı seçenekleri gerçek dünyada test ediyoruz. Bu pilot uygulamalar, ailelerin deneyimlerinden yola çıkarak atacağımız sonraki adımlar için ihtiyaç duyduğumuz kanıtı sağlayacak." Bazı uzmanlar, sosyal medya yasaklarının kolayca aşılabileceği veya çocukları internetin daha riskli alanlarına yönlendirebileceği uyarısında bulunurken, bazı sivil toplum kuruluşları da teknoloji şirketlerinin platformlarını daha güvenli hale getirmesi gerektiğini savunuyor

Fahri

Çoğu anne ve baba maddi ve manevi sıkıntılar yüzünden çocukları ile ilgileniyor buda çocukları ve gençleri digiatale yönlendiriyor Yetersiz anne ve baba acizdir zayıftır yalnızdır
