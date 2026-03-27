Antioksidan fazlası tehlikeli: Yüksek doz DNA riskini artırıyor

Bilim insanlarının, sık kullanılan bazı antioksidan takviyelerin beklenmedik riskler taşıyabileceğini ortaya koyduğu aktarıldı.

Araştırmada, yüksek dozda antioksidan alımının sperm DNA’sını değiştirebildiği ve bunun da doğacak çocuklarda gelişim farklılıklarına yol açabileceği belirtildi.

Çalışmanın, ABD’de Texas A&M Üniversitesi bünyesinde yürütüldüğü ifade edildi.

YÜKSEK DOZUN ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmada, yaygın kullanılan NAC ve selenyum adlı iki antioksidanın incelendiği aktarıldı.

Deneylerde, bu maddeleri alan erkek farelerin yavrularında kafatası ve yüz yapısında değişiklikler görüldüğü belirtildi.

Dikkat çeken noktalar arasında, bu değişimlerin yalnızca yavrularda ortaya çıkması ve babaların sağlığında görünür bir sorun olmaması yer aldı.

Bir uzmanın, "Bu molekülün genelde faydalı olduğu düşünülüyordu, bu sonuç bizim için sürpriz oldu" dediği aktarıldı.

Uzmanların, antioksidanların genelde vücudu koruyan maddeler olarak bilindiğini ancak aşırı kullanımın ters etki yaratabileceğini söylediği ifade edildi.

YÜZ DEĞİŞİMLERİ BEYİNLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Araştırmacıların, yavrularda görülen yüz ve kafa değişimlerinin beyin gelişimiyle bağlantılı olabileceğini belirttiği aktarıldı.

Bir uzmanın, "Yüz, beynin bir yansımasıdır" diyerek bu ilişkinin önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Bu tür değişimlerin, ilerleyen dönemde nörolojik sorunlarla bağlantılı olabileceği ancak bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.