  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trafikte "Sıfır Tolerans" dönemi: Telefonla oynayanın ehliyeti yanacak! CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’ İsrail/ABD ve İran Savaşı'nda Körfez'in su altyapısı hedef mi? Sudan sebeplerle vurulan 'SU' olacak Ecdat yadigârına 60 milyar liralık kalkan: Arkeolojide şahlanış dönemi Sözde basın örgütleri Akit’e yönelik saldırılara kör, sağır, dilsizler! Ak'dan değil it'den yanalar 110'luk Şemsi Nine uzun yaşamanın sırrını açıkladı! “Her gün Netanyahu’ya beddua ediyorum” Tehlikeli senaryo İran basınında! Olası saldırı durumunda olacakları yazdılar! Karadeniz’de de Türkiye’yi savaşa çekmek istiyorlar CHP iyice b.ka battı! Marmaris ve Uşak belediyelerine operasyon: Rüşvete suçüstü Tanju’nun adamı da şişeye takıldı!
Gündem Amerikan-İsrail saldırıları Tahran’ı durduramadı! Füzeler her şeye rağmen havalanmaya devam ediyor!
Gündem

Amerikan-İsrail saldırıları Tahran'ı durduramadı! Füzeler her şeye rağmen havalanmaya devam ediyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Amerikan-İsrail saldırıları Tahran'ı durduramadı! Füzeler her şeye rağmen havalanmaya devam ediyor!

ABD ve İsrail’in İran’ın füze kapasitesini yok etmek için başlattığı yoğun bombardıman, hedeflenen sonucu vermedi. Wall Street Journal (WSJ) tarafından servis edilen şok haberde, İran’ın füze tehdidinin "yerle bir edildiği ancak ortadan kaldırılamadığı" gerçeği uluslararası kamuoyuna ilan edildi.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberinde, ABD ve İsrail’in, İran'ın füze fırlatma üslerini bombaladığı ve neredeyse bir aydır süren savaşta bazılarını "defalarca vurduğu" ancak Tahran'ın füzelerinin "uçmaya devam ettiği" savunuldu.

 

Haberde, "Askeri analistler ve eski ABD subayları, savaşın başlarında İran'ın Basra Körfezi kıyı şeridine yakın üslerine ve füze rampalarına ağır kayıplar verdiren hava saldırılarının ardından İran'ın artık daha uzun menzilli füzelerle kendi topraklarının daha iç kesimlerinden ateş etmeye başladığını söyledi." ifadeleri kullanıldı.

Tahran’ın misillemelere devam ederek çatışmayı uzattığı ve ekonomik maliyeti artırdığı öne sürülen haberde, İran’ın çok daha az füze ateşlediğine (günde yaklaşık bir düzine) ancak bunları İsrail ve bölgedeki Arap devletlerinin "daha savunmasız" hedeflerine ve bazı durumlarda daha büyük hasara yol açtığı iddia edildi.

 

Gazetenin haberinde, "İran'ın füze sistemlerinin sürekli Amerikan-İsrail bombardımanına karşı gösterdiği direnç, savaşın temel hedeflerinden biri olan Tahran'ın Orta Doğu'yu füze ve insansız hava araçlarıyla tehdit etmesini engelleme amacının gerçekleşmeme ihtimalini artırıyor, Başkan (Donald) Trump ise önümüzdeki haftalarda savaşa hızlı bir son vermeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde bazı analistlere göre, İran'ın füze cephaneliğinin hasar görmüş olduğu ancak hala sağlam durumdayken savaşı durdurmanın, yer altı üslerinden füzelerin kurtarılmasına ve üretim fabrikalarının yeniden inşa edilmesine olanak sağlayacağı kaydedildi.

 

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23