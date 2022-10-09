Z kuşağı gümbür gümbür geliyor! 82 gence daha hafızlık belgesi verildi

İsmailağa Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 82 talebe için icazet töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, aralarında yakınlarının da olduğu kalabalık cemaat eşliğinde hafızlık belgelerini aldı.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetindeki merasimde, çok sayıda kurra hafız, imam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu. Çatalca Vaizi ve İsmailağa Kur'an Kursu Genel Müdürü Dr. Muhammet Masum Vanlıoğlu, hafızlığın önemini anlatıp, öğrencileri yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Program sonunda hafızlara icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Fatih Belediyesi tarafından da cemaate yemek ikram edildi.

Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile çok sayıda davetli, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.