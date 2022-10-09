  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte “Fatih Terim’e okkalı ceza verin” diyen başkan! Ve Erman Toroğlu o ismi açıkladı

Sapkın zırhı İstanbul Sözleşmesi diye tepinenlere tokat! Kadın cinayetlerinde büyük düşüş

Ukrayna duyurdu! Rusya'dan saldırı

KERKES Projesi İHA için kritik! Türkiye'den oyun değiştirici hamle olacak

'Pes' dedirten ihmalkarlık! Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol 3 aydır kapalı!

LGBT destekçilerine anket tokadı! Bu sonuç sapkınları şoka soktu

Rum kesimi silahlanma bütçesini ve silahlanmayı artırdı! İHA, füze ve saldırı helikopteri alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çarpık anlayışı reddediyoruz!

LGBT propaganda filminin bakanlıktan destek aldığı ortaya çıktı! Erdoğan'a ve hükümete hakaret etti, 9 ödül aldı!

Ev hanımlarına destek ödemesi: 1.400 TL para veriliyor! PTT’den alabilirsiniz
Gündem Z kuşağı gümbür gümbür geliyor! 82 gence daha hafızlık belgesi verildi
Gündem

Z kuşağı gümbür gümbür geliyor! 82 gence daha hafızlık belgesi verildi

İstanbul Fatih'teki İsmailağa Kur'an kursunda eğitimini tamamlayan 82 genç daha hafız oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 21:25:00 - 2022-10-09 21:30:31

İsmailağa Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 82 talebe için icazet töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, aralarında yakınlarının da olduğu kalabalık cemaat eşliğinde hafızlık belgelerini aldı.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetindeki merasimde, çok sayıda kurra hafız, imam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu. Çatalca Vaizi ve İsmailağa Kur'an Kursu Genel Müdürü Dr. Muhammet Masum Vanlıoğlu, hafızlığın önemini anlatıp, öğrencileri yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Program sonunda hafızlara icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Fatih Belediyesi tarafından da cemaate yemek ikram edildi.

Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile çok sayıda davetli, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23