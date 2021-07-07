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Gündem "Z kuşağı" algısı ellerinde patladı! AK Parti tercihlerde birinci
Gündem

"Z kuşağı" algısı ellerinde patladı! AK Parti tercihlerde birinci

Z kuşağı, "AK Parti'ye oy vermiyorlar" diyerek yürütülen algı operasyonlarını kırdı. Açıklanan son anketin sonuçlarına göre; Z kuşağının birinci tercihi AK Parti.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 13:17:00 - 2021-07-07 13:32:16
"Z kuşağı" algısı ellerinde patladı! AK Parti tercihlerde birinci

Metropoll Araştırma Şirketi’nin Z kuşağının oy tercihleri hakkında yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunu yöneltildi. 

Algı ellerinde patladı

2023 seçimlerinde belirleyici grup olarak görülen Z kuşağının oy tercihleriyle ilgili araştırmaları yapılmaya devam ediyor. Son olarak, Metropoll Araştırma Şirketi, Z kuşağının oy tercihleri hakkında dikkat çeken bir araştırma yayınladı. Araştırmada AK Parti yüzde 22.3 ile birinci çıkarken. Böylece Z kuşağı, "AK Parti'ye oy vermiyorlar" şeklinde yürütülen algı operasyonlarını da kırmış oldu.

AK Parti ilk sırada yer aldı

2021 yılının ilk altı ayında Türkiye'nin Nabzı araştırmalarında görüşülen 9240 kişinin yüzde 7'sini oluşturan oy kullanmamış gençlerin parti tercihlerinde ilk sırayı yüzde 22.3 ile AK Parti aldı. AK Parti'yi yüzde 19.9 ile CHP, yüzde 17.6 ile protesto oylar, yüzde 13 ile cevap yok, yüzde 6.8 ile MHP, yüzde 4.9 ile İYİ Parti takip etti.

Ankette bir diğer dikkat çeken nokta ise Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin konumları oldu. Gelecek Partisi yüzde 1,5 alırken, DEVA Partisi 1,4 aldı.

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Yorumlar

serkan

Vay be.. eğer böyleyse.. Aziz Nesin üstadı saygı ve sevgiyle analım!...yanlız Z kuşağı kafa yapmayı seven bir kuşağa da benziyor hani!...
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