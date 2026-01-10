Yüzyıllık şirket için iflas alarmı!

İçinde yüzyıllık Saks Fifth Avenue giyim devini de barındıran lüks perakendeci Saks Global, en erken bugün olmak üzere ABD’de Chapter 11 kapsamındaki iflas koruması için başvurmayı planlıyor. Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, şirket henüz kesinleşmiş bir yeniden yapılandırma anlaşması olmadan süreci başlatmaya hazırlanıyor.

Amiral mağaza da sürecin içinde

Haberde yer alan bilgilere göre, New York’taki ikonik Fifth Avenue amiral mağazasının sahibi olan Saks Global, önümüzdeki haftalarda alacaklılarla kapsamlı bir yeniden yapılandırma planı oluşturmayı hedefliyor. Ancak şu aşamada şirketin mali baskılarla karşı karşıya olduğu ve borçluların kapıya dayandığı ifade ediliyor.

1,25 milyar dolarlık kritik finansman

Saks Global’in iflas sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmesi ve tedarikçilere olan borçlarını ödeyebilmesi için yaklaşık 1,25 milyar dolarlık borçlu tasarrufu (DIP) finansman paketi üzerinde alacaklılarla ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Bu finansman, şirketin operasyonlarını ayakta tutması açısından kritik önem taşıyor.

Şirketten sessizlik

Öte yandan Reuters’in yorum talebine Saks Global cephesinden herhangi bir yanıt gelmedi. Bu durum, piyasalardaki belirsizliği daha da artırmış durumda.

Saks Global’de tarih yatıyordu

Saks Global her ne kadar yeni bir çatı şirket olsa da, bünyesinde lüks perakendenin asırlık markalarını barındırıyor. Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman ve Saks OFF 5TH gibi devler tek bir yapı altında toplanmış durumda.

Saks Fifth Avenue: 1867’de kuruldu, efsanevi Fifth Avenue mağazası 1924’te açıldı.

Neiman Marcus: 1907 yılında Dallas, Teksas’ta kuruldu.

Bergdorf Goodman: Kökleri 1899 yılına kadar uzanıyor.

Yüzyılı aşan bu markaların geleceği, önümüzdeki günlerde atılacak finansal adımlarla netleşecek.