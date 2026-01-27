  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kültür - Sanat Yüzyıllık karakol beyaza büründü!
Kültür - Sanat

Yüzyıllık karakol beyaza büründü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mardin’de etkili olan kar yağışının ardından 100 yıllık İzzet Paşa Karakolu beyaz örtüyle kaplandı, ortaya ise etkileyici görüntüler çıktı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde, Osmanlı’nın son dönemlerinde inşa edilen 100 yıllık İzzet Paşa Karakolu, kar yağışının ardından bembeyaz bir görünüme kavuştu.

 

1920’li yıllarda inşa edildi

Akres mevkisinde 1920'li yıllarda yapılan İzzet Paşa Karakolu, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Taş işçiliği ve mimarisi ile de dikkat çeken karakol, dronla görüntülendi. Dron operatörü Ömer Yasir Ağalday, kentin taş mimarisinin insanı hayran bıraktığını belirterek, "Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından tarihi mekanlar, beyaz örtüyle kaplandı. Her mevsim güzel Mardin'in bu tarihi mekanlarını dronla görüntülüyorum. Bu kez Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilen ve halen dimdik ayakta duran tarihi İzzet Paşa Karakolu'nu görüntüledim. Tarihi yapı, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme bürünmüş" dedi.

