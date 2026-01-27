Hortum Antalya’yı vurdu: Seralar dağıldı, tekneler sürüklendi
Antalya’da sağanak ve hortumun etkisiyle seralar yerle bir olurken sahildeki tekneler devrildi bazıları metrelerce sürüklendi, Aksu’da bir kişi yaralandı.
Antalya'da hortum kentin çoğu bölgesini yerle bir etti.
AKSU İLÇESİNDE 1 KİŞİ YARALANDI
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı, çok sayıda teknede hasar oluştu.
Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi.
Bu sırada bölgede bulunan 75 yaşındaki İsmail Aksakal yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TRAFİK LEVHASI DEVRİLDİ
Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi.
Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi.
Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.