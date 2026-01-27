Gözle görünmeyen ölümcül tehlike: Siyah buz yolları tuzağa çeviriyor

SİYAH BUZ NEDİR VE NASIL OLUŞUR? Siyah buz, koyu renkli asfalt üzerinde oluşan ince ve şeffaf bir buz tabakasıdır. Hava kabarcıkları içermediği için diğer buz türleri gibi mat görünmez; bu da onu fark etmeyi zorlaştırır. Bu nedenle “şeffaf buz” olarak da adlandırılır. En yaygın oluşum şekli, sıcaklığın donma noktasının etrafında gidip geldiği durumlarda görülür. Yağmur, eriyen kar ya da yoldaki nem gece sıcaklıkların düşmesiyle tekrar donar. Bu nedenle siyah buz genellikle gece saatlerinde ve sabahın erken zamanlarında ortaya çıkar. Güneş almayan yol kesimleri bu riski daha da artırır. Donan yağmur da siyah buz oluşumuna neden olabilir. Hava yağmur için yeterince sıcak olsa bile, zemin hâlâ donmuş olabilir. Ayrıca sis, pus gibi havadaki nemin soğuk asfalt üzerinde yoğunlaşıp donması da bu buzlanmayı tetikler. İlginç bir diğer etken ise araç egzozu: Kavşaklar veya araçların uzun süre rölantide çalıştığı alanlarda çıkan su buharı, soğuk zemine temas ettiğinde buzlanmaya yol açabilir.