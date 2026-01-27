Gözle görünmeyen ölümcül tehlike: Siyah buz yolları tuzağa çeviriyor
Siyah buz, gözle fark edilmeyen ince ve şeffaf bir tabaka olarak yolları ölümcül hale getiriyor; özellikle köprüler, üst geçitler ve gölgeli bölgelerde oluşan bu buzlanma, sürücüleri en küçük kaymada bile kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor ve dikkatli olunmadığında ciddi kazalara yol açabiliyor. Kış fırtınaları ve kar yağışı sürücüler için zaten bilinen riskler arasında. Ancak gökyüzü açıkken bile ortaya çıkabilen, fark edilmesi son derece zor bir tehlike daha var: siyah buz. Yol yüzeyinde neredeyse görünmeyen bu ince buz tabakası, saniyeler içinde ciddi kazalara yol açabiliyor. ABD Ulusal Hava Servisi’nden (NOAA) meteorolog Michael Muccilli, siyah buzun en tehlikeli yönünün beklenmedik anlarda ortaya çıkması olduğunu söylüyor. Yağış olmasa bile oluşabilen bu buzlanma, sürücüleri hazırlıksız yakalayabiliyor.