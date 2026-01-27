  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran rest çekti: 'Karşılık vermeye hazırız!' Suudilerin 'prestij projesi NEOM' başarısız oldu! Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin başını yakabilir! UEFA'dan özel inceleme! Trump'ın bakanı topun ağzında “Saç örme” akımına destek veren terör şakşakçısı hemşire anında enselendi! İfadesinde bakın nasıl çark etti Operasyon çocuklarından Başkan Erdoğan’a yeni iftira Türkiye’nin gözü bu davada! Aziz İhsan Aktaş davası başladı Almanya’dan geri adım: Ukrayna’ya Patriot verilmeyecek İstanbul’da dev operasyon: Yasa dışı bahiste büyük para trafiği
Dünya Rusya ve Çin arasında yüksek askeri temas
Dünya

Rusya ve Çin arasında yüksek askeri temas

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya ve Çin arasında yüksek askeri temas

Rusya ve Çin savunma bakanları, savunma ve askeri işbirliğini görüştü. Çin Savunma Bakanı Dong Rusya ile ilişkilere önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkelerimizin Silahlı Kuvvetleri, devlet başkanlarımızın sağladığı önemli anlaşmaları hayata geçiriyor." dedi.

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çinli mevkidaşı Amiral Dong Cün ile iki ülke arasında savunma ve askeri alandaki işbirliğini ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ile Dong, çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede, Çin ile Rusya arasında savunma ve askeri alandaki işbirliği istişare edildi.

Rus Bakan Belousov görüşmede, Çin ile savunma ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

 

Dünyada çok sayıda olay yaşandığına dikkati çeken Belousov, bunun uluslararası durum üzerinde önemli etki oluşturduğunu belirtti.

 

Belousov, Venezuela ve İran'dan örnek vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu ülkelerdeki durum, güvenlik alanında sürekli analiz yapılmasını ve gerekli adımların atılmasını gerektiriyor. Küresel askeri siyasi durumdaki değişimler bağlamında, askeri işbirliği konusunda düzenli görüş alışverişine ihtiyaç var. Görüşmemizin ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğinden ve güncel güvenlik konularını ele almamıza olanak sağlayacağından eminim."

 

Çinli Bakan: "Ordularımız önemli anlaşmaları hayata geçiriyor"

Çin Savunma Bakanı Dong da Rusya ile ilişkilere önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkelerimizin Silahlı Kuvvetleri, devlet başkanlarımızın sağladığı önemli anlaşmaları hayata geçiriyor." dedi.

Uluslararası alanda değişikliklerin yaşandığına işaret eden Dong, "Böyle bir dönemde, temaslar ve ilişkilerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Almanya'dan Rusya açıklaması: Her günü bunu yapıyor
Almanya'dan Rusya açıklaması: Her günü bunu yapıyor

Dünya

Almanya'dan Rusya açıklaması: Her günü bunu yapıyor

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!
Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Gündem

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Rusya Suriye'den çekiliyor!
Rusya Suriye'den çekiliyor!

Dünya

Rusya Suriye'den çekiliyor!

Rusya füzeleri ateşledi! Saldırıda ölüler var
Rusya füzeleri ateşledi! Saldırıda ölüler var

Dünya

Rusya füzeleri ateşledi! Saldırıda ölüler var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23